Barcelona vs. Leganés EN VIVO: horario y canales del duelo por la Liga Santander

Barcelona vs. Leganés EN VIVO | ONLINE GRATIS | LIVE STREAMING | cara a cara por la decimocuarta fecha de la Liga Santander, desde el Estadio Municipal de Butarque. El compromiso se disputará a partir de las 7:00 a.m. (horario peruano), con transmisión de ESPN 2. Podrás seguir el LIVE STREAMING de este partido vía YouTube y Facebook.

Para ver todo el fútbol en vivo como este partido, La República Deportes te traerá la transmisión en vivo de este partido, con el minuto a minuto, las tarjetas amarillas, rojas, las mejores jugadas, incidencias, goles y el resumen más completo del encuentro.

Barcelona y Leganés abrirán la jornada sabatina de la fecha 14 en la Liga Santander. El cuadro catalán, que lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, visitará al elenco que se encuentra en el extremo de la clasificación, con tan solo 6 unidades.

El equipo dirigido por Ernesto Valverde viene de ganar por 4-1 al Celta en su último partido de la liga doméstica, jugado hace dos semanas, antes del receso por fecha FIFA. Un paso en falso de los blaugranas podría significarles perder su reducida ventaja, pues tienen al Real Madrid respirándoles en la nuca con igual cantidad de puntos.

Las bajas que tiene el cuadro culé para este partido son Jordi Alba y Nelson Semedo, por lesión, y Sergi Roberto por acumulación de tarjetas amarillas. Lionel Messi, de soberbia actuación en la fecha pasada, se perfila como el conductor del equipo para este duelo.

El Leganés tiene la difícil tarea de conseguir su segundo triunfo en esta temporada frente al vigente campeón. El elenco pepinero solo ha podido cosechar una victoria y un empate tras siete duelos jugados como local, a lo que habría que añadir sus dos igualdades conseguidas en seis partidos como visitante, siendo la más reciente la de la fecha pasada frente a la Real Sociedad.

La presente campaña del cuadro madrileño no da muchas esperanzas a sus hinchas de celebrar en este compromiso. De todas formas, el equipo dirigido por Javier Aguirre deberá espabilar si no quiere que su aventura en la máxima división del fútbol ibérico llegue a su fin tras cuatro temporadas.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿A qué hora se juega el partido por la Liga Santander?

-México: 6:00 a. m.

-Perú: 7:00 a. m.

-Colombia: 7:00 a. m.

-Ecuador: 7:00 a. m.

-Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 7:00 a. m.

-Bolivia: 8:00 a. m.

-Venezuela: 8:00 a. m.

-Argentina: 9:00 a. m.

-Brasil: 9:00 a. m.

-Chile: 9:00 a. m.

-Paraguay: 9:00 a. m.

-Uruguay: 9:00 a. m.

-España: 1:00 p.m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por Liga Santander?

-Argentina: ESPN2 Argentina, ESPN Play Sur

-Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

-Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

-Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

-Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

-Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

-México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

-Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

-Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

-España: Mitele Plus, Movistar Laliga

-Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

-Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

-Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur