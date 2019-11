El día en el que Bruno Henrique casi se queda ciego [FOTOS]

Flamengo tiene dos arietes de temer: ‘Gabigol’ y Bruno Henrique. El bagaje deportivo del primero es historia conocida, pero todavía quedan datos por saber del segundo, quien hace dos años pudo perder la vista y hoy no estaría disputando la final de la Copa Libertadores.

El incidente del que se salvó Bruno Henrique, hoy del Flamengo, se remonta al 2017, cuando defendía los colores del Santos y pugnaba un juego contra Linense por el campeonato Paulista. Tras un remate suyo al arco, el balón rebota en un rival y le impacta de lleno en su ojo derecho, lo que terminó en un grave problema.

Cinco lesiones a nivel ocular pusieron la carrera de Bruno Henrique en compás de alerta. De no ser por los tratamientos oftalmológicos adecuados, el ahora jugador del Flamengo hubiese corrido la misma suerte que el exjugador brasileño Tostao, quien en el 73 dejó el deporte rey por un golpe en su ojo izquierdo.

Bruno Henrique jugaba en Santos en el 2017.

“Fue una lesión poco vista en el fútbol. Temí no volver a jugar, y los médicos me decían que tuviera paciencia, algo que yo no tenía. Sin embargo, después de haber las cosas correctamente, miro hacia atrás y veo que Dios me permitió continuar con mi carrera”, puntualiza Bruno Henrique sobre el incidente que lo obligó a retirarse de las canchas durante un tiempo.

“Siempre digo que no cae una hoja de árbol si Dios no quiere, y yo puedo decir que a mí me curó él”, agrega el delantero del Flamengo, quien hoy será titular en el equipo para la final de la Libertadores.

El juego está programado para las 3:00 p.m. de este sábado en el Estadio Monumental. Tini Stoessel y Fito Páez serán algunos de los artistas que dirán presente en el evento para la animación.