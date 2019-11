Hinchas de Flamengo regalan entradas a joven peruano y su madre [VIDEO]

Cada vez falta menos para vivir la final de la Copa Libertadores 2019, que enfrentará al River Plate y Flamengo, y los fanáticos de ambas hinchadas ya se encuentran en los alrededores del Estadio Monumental para ingresar al recinto que albergará este esperado encuentro.

A pesar de que algunos amantes del fútbol no pudieron conseguir entradas para ver en vivo este partido, un joven peruano recibió de parte de unos hinchas del mengao la oportunidad de participar de este momento especial del deporte rey.

El joven que se identificó como ‘Diego’ contó para las cámaras de Canal N cómo unos fánaticos del Flamengo le obsequiaron dos entradas, uno para él y otro para su madre, para que pueda asistir a la final de la Copa Libertadores.

“Estaba viendo cómo poder venir al estadio, pero no pude conseguir entrada. Así que me acerqué a alentar junto a los hinchas del Flamengo y casualmente me regalan una entrada a mí y a mi mamá que está viniendo”, relató el adolescente.

El afortunado hincha precisó que el ticket de ingreso es para la tribuna de Oriente del Estadio Monumental, habilitadas para los aficionados con entradas categoría 2 y a la cual se puede ingresar por la avenida Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí.

River vs. Flamengo: ¿A qué hora juegan por final de la Copa Libertadores 2019?

El partido por la Libertadores será dirigido por el chileno Roberto Tobar y dará inicio a las 3 de la tarde en el estadio Monumental de Lima. En Argentina y Brasil será a las 5 p.m. Por otra parte, los horarios en los otros países son los siguientes:

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida) - 3:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

México - 2:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 5:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.