Real Madrid vs Real Sociedad [AQUÍ EN VIVO]: con Eden Hazard por la Liga Santander

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO este sábado 23 de noviembre desde el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 14 de la Liga Santander. La transmisión del partido será ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports e incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto en Larepublica.pe.

El regreso del fútbol a la capital española 19 días después del último encuentro liguero, centra las miradas en el Gareth Bale, listo para volver a competir si Zinedine Zidane lo estima oportuno, tras brillar con Gales y dejar una imagen polémica con una bandera en la que se mofaban de su club que provoca un juicio público.

"Gales. Golf. Madrid. En ese orden". La pancarta de la polémica con la que Bale celebró junto a sus compañeros de selección la clasificación para la Eurocopa 2020. El jugador lo definió como "un poco de diversión". La respuesta del madridismo mostrará como sentó.

Ahora Zidane medirá el momento de recuperar a Bale. Si darle la titularidad tienen consecuencias negativas para el grupo y para el propio jugador si se enfrenta a un clima hostil en su contra. Aunque la cercanía del duelo ante el PSG en Liga de Campeones le pone entre la espada y la pared. Es la gran incógnita por resolver.

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido de la Liga Santander?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: ¿En dónde ver el partido de la Liga Santander?

Perú

DirecTV ► 610 SD / 1610 HD

Para recibir a la Real Sociedad cuenta con las bajas de Nacho Fernández, Marco Asensio, James Rodríguez y la inesperada de Lucas Vázquez, lesionado tras caerse en su pie una pesa y romperse un dedo. No se espera que el DT francés reserve jugadores para la gran cita de Champions League y la principal duda por despejar es la inclusión o no de Luka Modric en un once al que todo apunta regresará el brasileño Rodrygo para extender su gran momento.

La Real Sociedad, goleada en casi todas las ocasiones que ha jugado en el Bernabéu en las últimas temporadas pero vencedor en su última visita, viaja esta vez confiada en plantar cara a un Madrid al alza, con opciones de superarle en la clasificación y terminar en puestos de Liga de Campeones al final de la jornada.

No será una prueba sencilla para un conjunto donostiarra que recuperará para este partido a Martin Odegaard, quien se perdió los dos partidos anteriores por lesión y cuya progresión será examinada con lupa por un Real Madrid que tiene un compromiso de cesión del noruego durante dos años con la Real Sociedad.

Alguacil dispone de un amplio elenco de jugadores para este encuentro, sólo Asier Illarramendi está descartado, y la afición guipuzcoana confía en que Mikel Merino, al que se le salió un hombro en una sesión de esta semana, haya superado el susto y pueda mostrar el gran nivel en una temporada sobresaliente del navarro. Mikel Oyarzabal, por su parte, tendrá una nueva oportunidad para marcar al Real Madrid, ante el que todavía no se ha estrenado.

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO:Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Llorente, Elustondo, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Portu y Willian José.

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la Liga Santander?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana. Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador. DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Liga Santander? | Mapa

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Liga Santander?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.