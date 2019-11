Hincha del Flamengo se mofa de Alianza Lima: “Es la maldición” [VIDEO]

La final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo se desarrollará este sábado 23 de noviembre a partir de las 15:00 horas (Perú) desde el Estadio Monumental de Ate.

El cotejo que definirá al campeón del certamen sudamericano contará con la presencia de infinidad de hinchas que se darán cita en el recinto limeño, tras haber arribado a la capital desde hace unos de días.

Aficionados tanto de River Plate como de Flamengo, han realizado esfuerzos impensados para poder acudir a esta gran cita, la cual tendrá como sede a nuestro país.

Una multitud de hinchas de ambos elencos abarrotan las inmediaciones de nuestra capital, arengando desde ya a sus respectivos equipos.

Sin embargo, los cánticos y las barras de ambas hinchadas no es lo único que se escucha entre la gente, sino también las famosas troleadas. Sucede que un simpatizante del ‘mengao’ se ha hecho viral tras calificar al conjunto peruano Alianza Lima como ‘la maldición’.

“No, no, no, no, no, Alianza no, Alianza es la maldición”, respondió el hincha brasileño, luego de la consulta por otro fanático del fútbol que acudió con la indumentaria victoriana.