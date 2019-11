Comizzo le obsequió la ‘mica’ de Universitario a exmundialista Sergio Goycochea [VIDEO]

Todo queda entre ‘millonarios’. El entrenador de Universitario de Deportes Ángel David Comizzo fue entrevistado por el exarquero y actual conductor de Fox Sports Sergio Goycochea y aprovechó en obsequiarle una camiseta del cuadro ‘crema’.

El director técnico argentino habló para los micros de la cadena internacional Fox Sports y analizó lo que será la crucial definición de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo este sábado 23 de noviembre en el estadio ‘Monumental’ de Ate.

"Muy feliz está el hincha peruano porque tiene la oportunidad de disfrutar este evento, hay una gran expectativa. Se van a estar enfrentando los dos mejores equipos del continente en una final apasionante, va a estar muy lindo mañana el estadio", manifestó el 'indio'.

Al concluir la amena entrevista, Comizzo tuvo el enorme gesto de regalarle la ‘mica’ del conjunto ‘merengue’ al exmundialista con la ‘albiceleste’, quien se mostró feliz por el detalle.

River vs. Flamengo: Comizzo sueña con dirigir al ‘millonario’

En la entrevista, el DT 'crema' recordó sus épocas de 'millonario', confesando incluso que le gustaría volver al equipo que más alegrías le dio en su trayectoria deportiva.

“River en mi vida futbolística fue lo más importante. Es lo máximo que me pasó en mi carrera, viví muchos días felices. (Dirigir a River) Eso es un sueño que es muy difícil, no es fácil eso es complicado, hoy por hoy estoy feliz donde estoy, aquí me tratan realmente bien, vivo bárbaro en esta ciudad”, declaró Comizzo durante la entrevista a Fox Sports.