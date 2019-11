Todas las finales entre Argentina y Brasil por Copa Libertadores

Argentina vs. Brasil, o Brasil vs. Argentina. El orden no importa. Ya que, desde hace más de 50 años, ambos países han replicado su rivalidad más allá de la Selección con altura, aportando una rico historial al desarrollo de la Copa Libertadores.

A nivel de clubes, este enfrentamiento data desde los inicios del torneo, allá por la década de 1960. Desde entonces hasta la actualidad, argentinos y brasileños se han enfrentado 14 veces en una final continental, entregándonos heroicas gestas y luchadas batallas entre sí. Después de todo, un clásico siempre será un clásico.

Es así como lo toman los hinchas extranjeros, como un duelo de vida o muerte. La final de Copa Libertadores entre River - Flamengo, que se disputará en el estadio Monumental de Lima, será la decimoquinta vez en que ambos países se disputarán la gloria eterna del fútbol sudamericano. Repasemos el historial copero de ambos países.

¿Cuántos Copas Libertadores tienen Brasil y Argentina?

El liderazgo de esta histórica rivalidad ha pasado por las manos de ambas naciones, a lo largo de los años. Sin embargo, actualmente, la hegemonía de victorias pertenece a la Argentina, con nueve Copas Libertadores en su haber.

En las vitrinas de la vereda del frente, en Brasil, se lucen cinco Copas Libertadores.

¿Qué equipo tiene más Copas Libertadores?

Este honor lo tiene un argentino: el ‘Rey de Copas’ de América, Independiente de Avellaneda. El equipo del sur del Gran Buenos Aires posee siete Libertadores en sus vitrinas.

No obstante, también podríamos considerar a los equipos argentinos y brasileños que más Copas Libertadores obtuvieron ante el país rival.

En el caso argentino, el más copero es Boca Juniors con cuatro trofeos en sus anaqueles (1974, 2000, 2003 y 2007).

En el lado brasileño, no hay un conjunto que lidere esta lista. Esto debido a que siempre resultó vencedor un club diferente, en los enfrentamientos Argentina - Brasil por Copa Libertadores.

La lista completa de finales entre Argentina y Brasil por Copa Libertadores

1963: Santos FC vs. Boca Juniors campeón: Santos FC

1968: Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras campeón: Estudiantes de La Plata

1974: Independiente vs. Sao Paulo FC campeón: Independiente

1976: Cruzeiro vs. River Plate campeón: Cruzeiro

1977: Boca Juniors vs. Cruzeiro campeón: Boca Juniors

1984: Gremio vs. Independiente campeón: Independiente

1992: Newell’s Old Boys vs. Sao Paulo FC campeón: Sao Paulo FC

1994: Vélez Sarsfield vs. Sao Paulo FC campeón: Vélez Sarsfield

2000: Boca Juniors vs. Palmeiras campeón: Boca Juniors

2003: Boca Juniors vs. Santos FC campeón: Boca Juniors

2007: Boca Juniors vs. Gremio campeón: Boca Juniors

2009: Estudiantes de La Plata vs. Cruzeiro campeón: Estudiantes de La Plata

2012: Boca Juniors vs. SC Corinthians campeón: SC Corinthians

2017: Gremio vs. Lanús campeón: Gremio