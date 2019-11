San Martín sobre la resta de tres puntos a Unión Comercio: “Se hizo justicia”

La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) resolvió este viernes otorgarle los tres puntos a la San Martín tras la demanda presentada por documentos faltos de Unión Comercio, en el partido que concluyó 2-1 a favor del cuadro de Nueva Cajamarca, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2019.

Mediante un comunicado en redes sociales, el organismo del fútbol peruano decidió restárselos al Poderoso del Alto Mayo y, con ello, condenarlos al descenso. El gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco, se pronunció sobre la resolución de la CJ-FPF y señaló que “se hizo justicia”.

Además lamentó la demora en presentar la decisión final sobre este caso. “La presentación de documentos fraudulentos no es un tema menor y me sorprende que la Federación no haya intervenido y no se haya castigado a los responsables”, indicó Barco en declaraciones a Movistar Deportes.

El directivo ‘santo’ presentó un Recurso Administrativo por Fraude Procesal ante la Federación Peruana de Fútbol donde exigían los puntos del encuentro jugado en el Estadio Alberto Gallardo. El argumento del club era de que Unión Comercio había presentado documentos falsos sobre la ausencia del médico en aquel duelo.

Con esta resolución, San Martín –ya salvado del descenso- sube al décimo tercer lugar con 40 puntos mientras que Unión Comercio baja al puesto 17. De esta manera, el conjunto por el colombiano Wlater Aristizábal es el segundo club en descender en la Liga 1 2019 junto con Pirata FC.

Unión Comercio recibirá a Alianza Lima el domingo en el Estadio IPD Nueva Cajamarca mientras que San Martín recibirá a Ayacucho FC.

La tabla de posiciones con el descenso de Unión Comercio