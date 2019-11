Barcelona vs. Leganés EN VIVO: con Messi fecha y hora del partido por la Liga Santander

Barcelona vs. Leganés EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 14 de la Liga Santander este sábado 23 de noviembre. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN 2 a partir de las 7:00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal de Butarque. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre Barcelona vs. Leganés EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de la selección argentina y alemana, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El próximo sábado a las 07:00 se enfrentarán en el Estadio Municipal de Butarque Leganés y Barça en la jornada número 14 de LaLiga.

Leganés encara la decimocuarta jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición tras empatar el último partido disputado frente a Real Sociedad. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido en uno de los 13 partidos disputados hasta ahora en LaLiga, con siete goles a favor y 22 en contra.

Por su parte, Barcelona viene de vencer en su campo por 4-1 en el Camp Nou, con goles de Sergio Busquets y Lionel Messi frente a Celta en el último partido disputado, por lo que pretende mantener su racha de triunfos en el estadio de Leganés. Hasta la fecha, de los 12 partidos que ha disputado el equipo en LaLiga, ha vencido en ocho de ellos y acumula una cifra de 15 tantos encajados frente a 33 a favor.

En referencia a los resultados como local, Leganés ha vencido una vez, ha perdido en cinco ocasiones y ha empatado una vez en siete partidos jugados hasta ahora, así que tendrá que defender muy bien su portería si no quiere perder más puntos en el torneo. A domicilio, Barcelona tiene un balance de dos victorias, tres derrotas y un empate en seis encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio de Leganés si quiere mejorar estas cifras.

Las cifras sobre los encuentros en este estadio entre ambos equipos en LaLiga indican que Barça ha ganado dos veces a Leganés, mientras que éste lo ha hecho en una ocasión. La última vez que se enfrentaron Leganés y Barça en este torneo fue en enero de 2019 y el partido finalizó con un marcador de 3-1 favorable a Barça.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 19 puntos a favor de Barcelona. El equipo de Javier Aguirre se sitúa en el vigésimo lugar con seis puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes cuentan con 25 puntos y ocupan la primera posición en la competición.

Con información de EFE.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: horarios del partido por la Liga Santander

La transmisión del Barcelona vs. Leganés EN VIVO está programado para las 7:00 a. m. (hora de Perú). A continuación, te presentamos los horarios para que no te pierdas este compromiso por la Liga Santander.

Perú: 7:00 a. m.

Colombia: 7:00 a. m.

México: 6:00 a. m.

Ecuador: 7:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 7:00 a. m.

Venezuela: 8:00 a. m.

Bolivia: 8:00 a. m.

Paraguay: 9:00 a. m.

Chile: 9:00 a. m.

Uruguay: 9:00 a. m.

Argentina: 9:00 a. m.

Brasil: 9:00 a. m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: canales para ver el partido por la Liga Santander

Para no perderte las incidencias del Barcelona vs. Leganés EN VIVO por Liga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión:

Argentina: ESPN2 Argentina, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Mitele Plus, Movistar Laliga

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: estadio donde se jugará el partido por la Liga Santander