EN VIVO Manchester City vs. Chelsea: Horario, canal y dónde ver el duelo

TRANSMISIÓN Manchester City vs. Chelsea EN VIVO | LIVE STREAMING Gratis por Internet | Manchester City y Chelsea se miden este sábado 23 de noviembre, a las 12:30 horas (Perú) por la Premier League 2019/2020, desde el Etihad Stadium, con transmisión a cargo de ESPN.

Para que no te pierdas este duelo, La República Deportes te traerá la transmisión en vivo, con las mejores jugadas, goles, tarjetas amarillas, rojas, incidencias y el resumen más completo del encuentro.

Manchester City afronta un duro reto ante el Chelsea en el Etihad Stadium. Los Citizens están a nueve puntos del Liverpool, líder de la Premier League.

El Manchester City debe derrotar al Chelsea para escalar posiciones e intentar recortar distancias no solo con el Liverpool, ya que el cuadro dirigido por Frank Lampard está un punto por delante.

El Chelsea visitará el Etihad Stadium con la consigna de ganar los tres puntos y afianzarse en una inesperada segunda posición por delante del Manchester City. El trabajo de Frank Lampard está siendo más que importante.

ESPN EN VIVO Manchester City vs. Chelsea: horarios por la Premier League:

Manchester City vs. Chelsea se enfrentan por la Premier League 2019, desde las 12.30 p.m. (hora peruana). A continuación, te presentamos el horario de este encuentro en los distintos países del mundo.

- México: 12:30 p.m.

- Perú: 12:30 p.m.

- Ecuador: 12:30 p.m.

- Colombia: 12:30 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 13:30 p.m.

- Bolivia: 13:30 p.m.

- Paraguay: 13:30 p.m.

- Chile: 13:30 p.m.

- Uruguay: 13:30 p.m.

- Argentina: 13:30 p.m.

- Brasil: 13:30 p.m.

- Inglaterra: 18:30 p.m.

- España: 19:30 p.m.

ESPN EN VIVO Manchester City vs. Chelsea: canales por la Premier League:

Si deseas seguir todos los pormenores del Manchester City vs. Chelsea por la Premier League EN VIVO, podrás recurrir a los siguientes canales de TV:

- Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Andina, ESPN Play Sur

- Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur

- Internacional: TalkSport Radio World

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Flow Sports App, Flow Sports PL, Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: SiriusXM FC, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela: ESPN Andina, ESPN Play Sur