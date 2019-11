Carlos Sánchez sobre Boca Juniors: “Flamengo es más completo, juega a más alta intensidad”

Carlos Sánchez, exjugador de River Plate, deposita su cuota de fe en el equipo argentino y en Nicolás De la Cruz Arcosa, su hermano menor. El próximo 23 de noviembre, mientras que su consanguíneo de 22 años estará en el Estadio Monumental para disputar la final de la Libertadores, el jugador de 34 años estará en Brasil -a más de 4 400 kilómetros de distancia- vistiendo la camiseta de Santos FC y enfrentando a Cruzeiro por el Brasileirao.

“Trataré de acompañarlos a Nico y a River, pero va a ser difícil”, amenaza al diario argentino Olé Carlos Sánchez, exmendiocampista de River del 2014 al 2015. Desde muy joven el campeón con con el club argentino en el 2015 fungió de guia para su hermano Nicolás De la Cruz Arcosa, por eso el uruguayo nacionalizado argentino aconsejó a su hermano para deje Defensor y así se lo lleve a Liverpool. “Siempre me siguió y siempre tratamos de estar juntos”, puntualiza.

“Habo con él seguido. Pero no me gusta ser cargoso. Por cosas de la Copa o lo que fuera, dejo que él me pregunte”, cuenta el exjugador de River Plate, quien también dijo a qué equipo ve como favorito: al argentino o a Flamengo. “!A River! Si bien tengo algunos amigos en Flamengo, soy hincha de River desde chiquito y mantengo grandes recuerdos”, puntualiza.

Carlos Sánchez y su hermano Nicolás De la Cruz

Además, aconsejó que River Plate se preocupe de Gabigol y de Burno Henrique. “Son capaces de hacer cualquier cosa y se complementan muy bien”, advierte Carlos Sánchez. Pero como exjugador del club argentino, espera que los ‘Millonarios’ campeonen la Copa Libertadores. “!Ojalá que gana River! Imagino un partido con varios goles, quizás 3-1, y espero que con un gol de De la Cruz.

Al ser consultado sobre que precauciones debe tomar Marcelo Gallardo, el exvolante del River Plate precisó que de la pelota parada. “La aprovechan mucho y los centrales cabecean muy bien, también de los laterales, quienes desbordan constantemente”.

Los comentarios sobre Boca Juniors tampoco faltaron, y son los que han encendido el debate. “Flamengo es más completo que Boca, tiene muchas más variantes, jugadores de suma experiencia, un gran técnico y creo que va a ser más difícil. Si bien son equipos distintos, Flamengo juega a más alta intensidad” sentenció Carlos Sánchez.