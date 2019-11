La fiesta del fútbol se avecina: River Plate y Flamengo arribaron a nuestra capital

Lima se convirtió oficialmente desde ayer en la capital del fútbol en Sudamérica. A tres días de la primera final única en la historia de la Copa Libertadores, los planteles de River Plate y Flamengo arribaron a nuestra capital provocando una movilización de hinchas tanto en sus países de origen durante las despedidas como en el Perú con sus apoteósicos recibimientos.

Casi cuatro horas después de ser despedidos por un gran número de seguidores, a quienes no les importó el intenso calor que se siente en Buenos Aires, los jugadores de River Plate fueron los primeros en llegar a nuestro país. Un gran contingente de aficionados ‘millonarios’, así como de periodistas nacionales y argentinos, se hizo presente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para recibir al ‘Muñeco’ Gallardo y compañía. Al llegar, la comitiva argentina partió inmediatamente al Swissotel, lugar donde también los esperaba un grupo un poco más nutrido de argentinos que no paró de cantar y dar ánimos al plantel que les podría dar su segunda Libertadores consecutiva.

PUEDES VER Periodista de Fox Sports quedó impresionado al conocer el Monumental [VIDEO]

“La motivación la tenemos, es jugar una final de Copa Libertadores, más motivación que esa no hay”, indicó, a su llegada, Ignacio Fernández.

Explosión rojinegra

Si la despedida de River Plate fue calurosa, la del cuadro brasileño podría calificarse de multitudinaria. En horas de la mañana, ya llegaban las primeras imágenes de las caravanas de ‘torcedores’ que acompañaron a los jugadores del Flamengo desde su concentración hasta el aeropuerto de Galeao, desde donde emprendieron el viaje que ellos esperan sea triunfal. Los dos autobuses que transportaron al equipo tuvieron que abrirse paso entre una verdadera marea roja y negra. Miles de hinchas cantaban al unísono, agitaban banderas y prendían bengalas en una escena que ya nos hacía vivir desde ahora el momento que paralizará el continente este sábado.

No es para menos, el ‘Mengao’ no juega una final de Libertadores desde 1981, única vez que se alzaron con el trofeo. Es por eso que la expectativa de sus aficionados es enorme, muchos ya han llegado a nuestro país, otros siguen haciendo el trayecto por tierra y quienes no tienen la fortuna de viajar lo vivirán desde el Maracaná por pantalla gigante, en un evento que promete llevar más de 50 mil personas. Alrededor de las 8:00 p.m., los dirigidos por Jorge Jesús llegaron al aeropuerto para luego dirigirse al hotel Hyatt Centric de San Isidro donde concentrarán durante toda su estadía.

Ambos equipos ya están en Lima, pero la fiesta se vive desde hace algunos días en las calles de la capital. Los hinchas seguirán llegando para ir nutriendo sus caravanas sabiendo que los guerreros que portarán sus colores ya están listos para alcanzar la gloria.

Sabía que...

- Itinerario. River Plate trabajará hoy a las 3 p.m. en Matute y mañana habrá conferencia de prensa con Gallardo.

- Agenda. Flamengo usará las instalaciones de la Videna y mañana reconocerán el campo del Monumental.