Bus que se dirigía a Lima con hinchas de River Plate se quedó varado en el desierto

La pasión por alentar al equipo de sus amores no conoce límites para un verdadero hincha. Eso es algo que tienen muy presente los fanáticos de River Plate, quienes no escatiman esfuerzos con tal de poder expresar su aliento al club, más aún en estos momentos en los que se aproxima una fecha trascendental para su historia: el partido contra Flamengo por la final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, a veces surgen situaciones extremas que ponen a prueba este fanatismo. Eso es lo que les pasó a un grupo de seguidores del ‘Millonario’, quienes se quedaron varados en el desierto luego de que el bus que los trasladaba desde Buenos Aires hasta Lima sufriera una falla.

Así lo informó La Página Millonaria, un portal dirigido a los hinchas del club argentino. En el post de la noticia, el sitio recoge el testimonio de Enzo, un hincha proveniente del barrio bonaerense de Caballito, quien se enteró de primera mano del incidente.

“Los pibes de Savio y Somos Fiesta salieron a horario, antes que nosotros. Hicieron todo el trayecto normal hasta que llegando al desierto de Atacama se les pinchó una rueda y tuvieron que bajarse todos. Ese micro siguió muy despacio en los siguientes kilómetros hasta un pueblo”, relató el fanático, quien agregó que uno de los afectados le confesó lo siguiente: “Cuando estábamos subiendo la Cordillera, frenaba el micro. Casi se prenden fuego las ruedas”.

Pero el mismo Enzo no se salvó de los percances, pues cuando ni siquiera había salido de Argentina experimentó una situación parecida. “Se nos pinchó una rueda en Santiago del Estero, la cambiamos y seguimos”, narra. Sin embargo, las dificultades no desaparecerían: “Empezó a recalentar el motor en Salta y no pudimos seguir. Estuvimos esperando el relevo de un colectivo hasta que pudimos salir cerca del mediodía”, señaló.

A diferencia de sus sacrificados hinchas, el plantel de River Plate llegó sin mayores complicaciones a la capital peruana este miércoles por la tarde. Los dirigidos por Marcelo Gallardo se dirigieron directamente del aeropuerto al Swisshotel, donde concentrarán hasta el día del partido contra Flamengo.