Franco Armani toca fondo y se confiesa antes de la final de la Libertadores [VIDEO]

Franco Armani, el reconocido portero del River Plate, es una abanico de sorpresas. Su atajada en el ascenso del club, su mérito para ganarse el pase al Mundial Rusia 2018 y su famosa atajada a Darío Benedetto en la final de la Libertradores 2018. Esas son algunas cosas que identifican al arquero, quien es ídolo en Atlético Nacional.

Pero su faceta deportiva solo es una arista más en la vida de Franco Armani. Y lo dejó claro en conversación con el sitio oficial de la Conmebol el pasado miércoles 20 de noviembre, fecha en la que el excluyente arquero del River Plate habló acerca de su infancia, sus inicios, de su cercanía con Dios y hasta de cómo considera a Marcelo Gallardo.

Franco Armani confesó que su hermano Leandro lo entrenaba en el garage de su casa, al que le habían sacado los portones y lo hacía tapar en un marco. “Mi hermano, quien también es futbolista, era el que pateaba. Y a mí me ponía en el arco. Jugábamos ahí. Cuando no teníamos la oportunida de ir a las canchitas él era el que me pateaba en ese marco”, relató el portero de River Plate.

Pero eso no es todo. Franco Armani también develó el porqué no le gusta que le piquen el balón. “Voy al arco desde arranqué en las Inferiores de Aprendices, en Casilda. Cuando empecé me costaba mucho, pues porque como todo pibe era bajito, no tenía tanta altura, recién arrancaba”, cuenta el arquero. “Y me pateaban arriba. Yo saltaba y no llegaba. Y me calentaba. Ahora por ahí venen y te la pican y me mlolesta. Todavía me saca”, agrega el jugador de River Plate.

Pero su pasión deportiva siempre está escoltada por su devoción religiosa. “En Colombia, luego de conocer a mi esposa Daniela (Rendón), tuve un acercamiento con Dios. La familia de ella es muy creyente. Luego de tener una lesión en la rodilla, una de ligamentos cruzados, ella me acercó a la iglesia”, sostuvo Franco Armani. Desde allí, cuenta, las cosas cambiaron y empezó a sentirse mejor, por lo que ahora afirma que “seguirá al lado de Diós”.

Finalmente, se animó a hablar sobre Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. “Sabés que no poder relajarte (en River). Este tema es un punto alto del cuerpo técnico. Gallardo en cada charla te lleva a eso, a que cada partido se juega de distintas manera”, precisó Franco Armani. “Y te da las ideas claras. Lo que pasa es que es un equipo de trabajo que estudia mucho al rival y que te da las ideas claras para llevar adelante una idea de juego durante cada partido”, sentenció el jugador.