Marita Letts no recibirá sanción tras disculparse con entrenador de la Federación Peruana de Atletismo

Tras estar en el ojo de la tormenta, la tesorera Marita Letts Colmenares decidió poner punto final a esta historia con las disculpas hacia el preparador José Luis Chauca por el maltrato suscitado en uno de los eventos deportivos en Argentina.

Así lo informó la Federación Peruana de Atletismo a través de su cuenta oficial de Facebook. Según el comunicado emitido, ambas partes sostuvieron una reunión con el presidente Gustavo Cárdenas Brou para aclarar la situación.

Según el comunicado se expresa que Marita Letts dijo lo siguiente: “Ella reconoce que no fue la manera más adecuada lamentando su comportamiento. Asimismo, la sra. Marita Letts Colmenares hace extensiva sus disculpas a cualquier persona cuya sensibilidad pudo haber sido ofendida por el tono de voz y los términos en que se dirigió al entrenador.”

Comunicado de la Federación Peruana de Atletismo.

Por otro lado, la Federación detalló sobre los pormenores de los comentarios realizados por la opinión pública sobre el caso, e incluso, despreciando los resultados dados por el atletismo en este mundial como el caso de la atleta Thalía Valdivia.

Marita Letts junto a Luis Chauca.

Así también se conoció sobre la disculpas de Letts que se dieron en privado. Estas fueron aceptadas por el entrenador cusqueño, tras aclararse el impace. A partir de ello, la Federación Peruana de Atletismo zanjó el tema con un saludo y abrazo por parte de ambos y recordando que se evite estas acciones en un futuro.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales manifestaron su disconformidad con el asunto, ya que les parece que fuera armado y no es la primera vez que Marita Letts Colmenares comete agresiones verbales.

Comentarios de la red social Facebook en la página oficial de la Federación.

Recordemos que el incidente se dio durante el Mundial Trial, donde la tesorera ordenaba el recojo de mochilas de forma humillante a José Luis Chauca.

“¡José Luis ven acá! Ven acá caramba ya… ¡José Luis! oye, si yo te llamo tú vienes. Anda a buscar la mochila de Thalía”, gritó la tesorera contra Chauca.

En anteriores oportunidades, la tesorera se excedió en sus palabras como es en el caso de la fondista Gladys Tejeda, quien denunció ante todos sobre los problemas con Letts.

“Esto me parece una injusticia. Ha pasado por mi cabeza que yo debería de irme del país. (…) La señora tesorera es dueña de la Federación y parece que hace y deshace. Ella dijo en una oportunidad que ‘lo que decido, se hace’. Esa señora se llama Marita Letts. Ya hemos tenidos nosotros muchos maltratos de parte de ella. Yo no quiero pensar que me han agarrado de represalia porque no fui al Campeonato de Atletismo en Londres”, detalló.