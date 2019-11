El regalo de un hincha peruano que hizo emocionar al presidente de River Plate [VIDEO]

No solo los jugadores de River Plate causan sensación entre los hinchas. El buen momento que vive el equipo argentino ocasiona que hasta los directivos del club sean buscados por los seguidores para intercambiar un saludo, tomarse una fotografía o, incluso realizarles un peculiar pedido.

Es el caso de Giancarlo, un fanático peruano que ha llamado la atención por el particular regalo que le dio a Rodolfo D’Onofrio, presidente del cuadro ‘Millonario’. El joven de 23 años se reunió con el dirigente, en las inmediaciones del hotel donde concentra River, con la finalidad de obsequiarle un muñeco en miniatura de él mismo, que sostiene el trofeo de la Copa Libertadores.

D’Onofrio se mostró sorprendido y agradecido con el seguidor por el detalle. “¡Qué lindo gesto! ¡Estoy emocionado! Nunca antes me hicieron un regalo así. Muchas gracias, mi viejo”, señaló el también empresario de 70 años.

“Es la primera vez que veo que tengo mi estatua. Ojalá que me dé suerte, por lo que veo tiene la camiseta de Perú, de Paolo (Guerrero) que ha hecho tantos goles importantes” añadió D’Onofrio ante la consulta de los miembros de la prensa.

La intención del hincha era obtener una entrada a cambio del regalo, lo que no sucedió, aunque el joven precisó que en realidad el asunto no le importaba mucho: “Se lo cambio por una entrada. Si no, se lo regalo igual”, había declarado anteriormente a una cadena internacional.

El plantel de River Plate llegó la tarde del miércoles a Lima, y este jueves realizó su primer entrenamiento en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. El viernes continuará con los trabajos y por la noche reconocerá la cancha del estadio Monumental, escenario del trascendental duelo ante Flamengo.