River vs. Flamengo: la exhorbitante cifra que se llevará el campeón de la Copa Libertadores 2019

No solo estará en juego el trofeo y el honor en la final de la Copa Libertadores 2019. River Plate y Flamengo tendrán la oportunidad de incrementar las cifras de sus arcas si logran el título. La Conmebol aumentó el premio para esta edición y ambas instituciones empiezan a soñar con la lluvia de dólares,

El máximo ente del fútbol sudamericano anunció en marzo de este año que se desembolsaría US$ 161.9 millones en premios que iban a ser repartidos entre todos los equipos que participen en el torneo de clubes más importante de esta parte del continente.

Este monto tenía una diferencia de US$ 58 millones o 56% a los US$ 103. 8 millones repartidos en 2018.

¿Cuánto ganará el campeón de la Copa Libertadores 2019?

Del River vs. Flamengo saldrá un campeón que se sabrá este sábado 23 de noviembre en el estadio Monumental de Ate. El vencedor se llevará a su cuenta US$ 12 millones, mientras que al segundo lugar le correspondería US$ 6 millones.

Teniendo estas cifras en cuenta, el campeón de esta nueva edición de la Copa Libertadores sumará en total 20.4 millones, que corresponden a la suma global de los premios por haber participado en cada fase. Mientras que el segundo lugar gozará de US$ 14.4 millones en total.

Fase Monto USD Fase 1 $ 350.000 Fase 2 $ 500.00 Fase 3 " 550.00 Fase de Grupo por partido $ 1 000. 0000.

Octavos de final $ 1 050 000 Cuartos de FINAL $ 1 200 000 Semifinal $ 1 750 000 Subcampeón $ 6 000 00 Campeón $ 12 000 000

global por todas las fases disputadas. En cuanto al subcampeón, este equipo sumará a sus arcas US$ 14.4 millones del mismo modo.