Ministra del Deporte de Chile arremete contra presidente de la Conmebol

La elección de la Conmebol de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores en vez de Santiago, en Chile, sigue trayendo cola. Los preparativos para el partido de River contra Flamengo ya casi llegan a buen puerto y eso lo ratifica Alejandro Domínguez, presidente del máximo ente del fútbol sudamericano.

“Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio, todo ha salido bien. Avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses”, dijo el directivo de la Conmebol.

Pero para el gobierno chileno la opinión del directivo de la Conmebol es sinónimo de agravio. A escasos días de la final de la Libertadores 2019, Cecilia Pérez, ministra del Deporte del país del sur, se refirió sobre los comentarios de Alejandro Domínguez.

“Las declaraciones del señor Alejandro Domínguez fueron una sorpresa negativa que nos dejó un sabor amargo. No fue lo que nos dijo por videoconferencia”, trinó azorada Cecilia Pérez, ministra del Deporte en Chile. “Entendimos, aún cuando le garantizamos todas las medidas de seguridad, que los clubes señalaron que sus jugadores no se sentían seguros viniendo a Chile”, agregó la funcionaria pública.

Pero eso no fue todo. Cecilia Pérez develó que la Conmebol exigió exoneraciones en impuestos al Gobierno de Chile para favorecer a sus patrocinadores de la Copa Libertadores, además de algunos gustos para los altos directivos.

“¿A qué se refería? ¿A que nosotros como gobierno no les aceptábamos una ley corta que los eximiera de impuesto a la Conmebol y sus patrocinadores? ¿Se refería a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio y no pudieran entrenar nuestros deportistas? ¿O a que no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castilo Hidalgo para ellos?”, sentenció la funcionaria de Chile sobre el presidente de la Conmebol.