CM Punk sobre la WWE: “Sigue siendo la misma… la lucha libre puede ser mucho más” [VIDEO]

La WWE celebrará este domingo el evento Survivor Series 2019 y aún falta definir algunos detalles con respecto a la cartelera. Sin embargo, la semana pasada todo el universo se detuvo cuando CM Punk reapareció en el WWE Backstage y ayer martes Renee Young, una de las conductoras de dicho programa, le hizo una picante entrevista.

Y es que como se sabe, Punk es uno de los “héroes” que se revelaron ante el imperio McMahon y después de su abrupta salida de la WWE en el 2014 dijo que nunca regresaría a esos cuadriláteros. Después de tantos años, ‘el mejor del mundo’ mostró que no ha cambiado y arremetió contra Mr. Vince y varias superestrellas como Seth Rollins o Roman Reigns.

Hay que mencionar que CM Punk no ha regresado oficialmente a la WWE, pues solamente se desempañará como analista en el programa WWE Backstage de FOX y de forma esporádica. Como se sabe, dicha cadena televisiva obtuvo los derechos de SmackDown, cuyos episodios se transmiten todos los viernes.

CM Punk sobre la WWE

“Sigue siendo la misma, tal como la dejé hace algunos años. Hay una sobreproducción que satura demasiado, y los personajes más queridos por el público son dejados de lado fácilmente. La lucha libre (también llamado wrestling en inglés) puede ser mucho más”, sostiene el hombre nacido en Chicago.

“No he hablado con nadie en WWE. No es nada que esté buscando o en lo que esté interesado activamente. Pero tengo 41 años y he vivido muchas experiencias a lo largo de mi vida, por lo que sé que no debo decir que no. Por otro lado, ese será un puente que tendrá que construirse y podría tomar tanto tiempo como construir la Gran Muralla China porque existen algunos obstáculos”, añadió.

CM Punk vs Seth Rollins

Las redes sociales colapsaron el pasado martes con la reaparición de CM Punk en un escenario de la WWE; por lo que los mismos peleadores también comentaron al respecto. Seth Rollins fue uno de ellos y lo retó a una pelea vía Twitter.

“Quiero que mi integridad periodística esté intacta, así que este no es el programa en el que vienes y disparas tus pequeñas ‘promos’. Creo que Seth Rollins debería dejar de tuitear porque a veces es mejor cerrar la boca y parecer tonto que abrirla y demostrarlo”, fue la respuesta del también exluchador de la UFC.

Entrevista completa a CM Punk