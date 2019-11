Corzo le responde a Bengoechea: “No es justo, estamos arriba por la ‘chamba’ de cada jugador”

Las declaraciones de Pablo Bengoechea acerca de las posibilidades de la 'U' de ser campeón del Torneo Clausura fueron rápidamente replicadas por Aldo Corzo, lateral del cuadro estudiantil. El jugador opinó que las palabras del uruguayo eran injustas, puesto que minimizaba el trabajo de cada miembro del equipo.

“No es justo lo que dice. Los tres equipos grandes estamos arriba porque estamos desarrollando un buen fútbol, cada uno a su forma más allá de los errores arbitrales”, declaró la ‘Muela’ en conferencia de prensa.

“Estamos arriba por la ‘chamba’ de cada jugador y de cada técnico. Me sorprende lo que dice, él ha sido jugador y no me parece justo. Alianza Lima también está arriba por mérito y no por errores arbitrales. No siento que eso haya influido en nuestro juego ni en que estemos arriba en la pelea por el título", agregó el también zaguero de la selección peruana.

El futbolista de 30 años vuelve a protagonizar un entredicho con un técnico del torneo local. Anteriormente, se había referido a su propio DT, Ángel Comizzo, porque este se había quejado de que Ricardo Gareca haya hecho jugar al defensor en el amistoso ante Colombia a pocos días de un importante partido para Universitario.

Corzo señaló que se encuentra completamente recuperado para el encuentro de la última fecha frente a Real Garcilaso, duelo en el que se juega su posibilidad de ganar el Torneo Clausura, aunque para ello también deberá aguardar otros resultados.