Chile vs. Argentina EN VIVO: hora, canal y dónde ver el partido por el grupo C de la Copa Davis

Argentina y Chile se enfrentarán el martes en su primer partido en la nueva Copa Davis, convertida en un mundial del tenis con 18 equipos en liza en Madrid durante una semana.

El capitán del equipo argentino, Gastón Gaudio, consideró que el encuentro contra Chile dentro del grupo C es un clásico que siempre supone “más presión” para los jugadores. “A esta altura se conocen todos con todos, pero jugar un clásico, digamos, Argentina-Chile puede traer algo más de presión”, aseguró Gaudio este lunes en rueda de prensa.

En el primer año en que la Copa Davis no se juega como local o visitante, Gaudio llamó a los argentinos que viven en España y en su capital a acudir a animar a su equipo a la Caja Mágica, el pabellón madrileño donde se disputa la competición.

“No encantaría tener a toda la gente argentina con nosotros, vamos a necesitar su apoyo, serán de mucha ayuda contra Chile, que también tiene muchos aficionados”, afirmó el capitán argentino.

¡SE VIENEN LAS FINALES DE COPA DAVIS 🔥! El Team Chile de Tenis 🎾 debuta mañana ante Argentina (07:00 horas, 📺 TVN) en la primera edición de la @DavisCupFinals, que se disputan en Madrid. ¡Mucho éxito a Nico, Cristián, Tomás, Hans y Alejandro 💪!#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/jlnzdNbbWv — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 18, 2019

Conscientes de no ser favorito, el equipo chileno de tenis, encabezado por los jóvenes Cristián Garín y Nicolás Jarry, está listo para jugar de "de igual a igual" ante Argentina y Alemania en la fase final de Copa Davis, en Madrid la próxima semana.

“Vamos con mucha ilusión y ganas de enfrentar el desafío. No somos favoritos, pero le podemos jugar de igual a igual a cualquiera”, dijo Garín (34° del ranking ATP) este lunes, en rueda de prensa en Santiago.

El plantel lo completan Tomás Barrios, Alejandro Tabilo y Hans Podlipnik, De los cinco, el más veterano es Podlinpnik con 31 años, y el resto son menores de 25 años; todos entrenados por el mítico Nicolás Massú, doble medallista olímpico en Atenas-2004 y actual coach del austriaco Dominic Thiem (5°).

“Estamos listos para jugar con cualquiera. Tanto Argentina como Alemania y nosotros tenemos posibilidades de pasar, va a ser una serie difícil para todos porque tampoco hay tanta diferencia a nivel de ranking”, afirmó el capitán chileno.

Con información de AFP.

