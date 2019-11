Primo de Abidal sobre presunto tráfico de órganos: “Espero que Eric no tenga nada que ver”

En el 2012, Eric Abidal, excentral francés del Barcelona, recibió un trasplante de hígado vital para su recuperación luego de haber sido operado por un tumor en dicho órgano. El donante fue un primo suyo , de nombre Gérard Armand, cuya compatibilidad hizo posible que se concrete el procedimiento médico.

Sin embargo, tiempo después surgieron rumores que empañaron tan noble sacrificio. Se corrió la voz, a partir de una investigación de la policía de España, que el presidente del club en ese entonces, Sandro Rosell, habría obtenido el hígado de forma ilegal, algo que Armand ha negado enfáticamente, aunque no descartó la posibilidad de que alguien haya lucrado con el caso.

Esto luego de las declaraciones que dio en un juzgado como parte de la investigación que se sigue por el presunto delito de tráfico de órganos en el que están involucrados él, su famoso primo y Rosell, las cuales compartió en conversación con el diario El Confidencial.

“Cuando leí que el hígado que recibió Eric no era a lo mejor el mío, me quedé de piedra. Al principio me reía. Pensaba, ¿pero esta gente qué dice? Me quedé atónito. Yo soy el que ha dado el hígado. No entendí nada de nada”, señaló.

También rechazó haber cobrado por el trasplante. “En absoluto. Le dije a mi abogado lo mismo que he dicho en el juzgado, que conservo mi viejo auto, trabajo en la misma empresa y estoy inscrito en el archivo de morosos... Si hubiera cobrado ese dinero, habría cambiado de vida”, aclaró.

SI bien al inicio no fue así, en la actualidad Gérard Armand admite tener dudas: “Ahora, con el tiempo, creo que puede haber algo. (...) Si hay algo, no sé cómo decirlo, pero espero que Éric no esté al tanto, que no tenga nada que ver con el asunto. Si no, la cosa va a ponerse muy fea", reveló.

Finalmente, confesó que la relación con su primo ha decaído desde ese tiempo. “Los días anteriores a la operación la relación fue buena, muy buena. Ahora, hace unos ocho o nueve meses que no tengo noticias suyas. Ya no hablo con él. No tengo noticias, ni sé si está triste o contento. No lo sé”, concluyó.