La Liga Nacional Superior de Voley Femenino empezó una nueva temporada en el Callao

Nuevos fichajes, nuevos técnicos y una nueva sede para una nueva temporada. Así podemos resumir el arranque de la Liga Nacional Superior de Voley Femenino. Anteriormente, el torneo se disputaba en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, sin embargo, la Liga decidió que esta temporada el Polideportivo del Callao sería el escenario donde se disputaría el campeonato.

La jornada inaugural fue el día sábado, cuando la Universidad de San Martín de Porres despachó por un comodo 3-0 a Rebaza Acosta en una 1 hora y 22 minutos de juego. Previo al inicio de este encuentro, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Irma Cordero.

El segundo partido fue entre Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Alianza. El equipo ‘azzurri’ solo necesito 1 hora y 5 minutos para vencer por un claro 3-0. El cierre de la jornada sabatina lo dio Jaamsa cuando derrotó 3-1 a Géminis de Comas.

Para el día domingo, el Club Regatas de Lima dio cuenta de Alianza Lima por 3-0 mientras que en el partido más emocionante del día, Sport Real (ex Sporting Cristal) remontó y venció 3-2 a la Universidad Cesar Vallejo en 2 horas y 15 minutos.

La jornada se reanudará el próximo fin de semana, el día sábado 23 de noviembre se enfrentan Rebaza Acosta vs Géminis; Circolo Sportivo Italiano vs Sport Real y Jaamsa vs Alianza Lima. El domingo jugarán Universidad Cesar Vallejo vs Club Regatas de Lima; Deportivo Alianza vs Sport Real y Universidad San Martín de Porres vs Geminis.