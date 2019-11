IPD: Gustavo San Martín, listo para el cambio

Ser parte de los exitosos Juegos Panamericanos Lima 2019 es razón suficiente para que más de uno confíe en el trabajo de Gustavo San Martín al mando del Instituto Peruano del Deporte.

¿Encontró trabas en el inicio de su labor en el IPD?

En el IPD tenemos que romper con procesos, con barreras que se han venido institucionalizando desde hace muchos años y hay que ver cómo se cambia eso. En el proyecto Lima 2019 empezamos desde cero, lo que nos permitió elaborar nuestra propia hoja de ruta, lo cual hacía todo más fluido. En este caso hay que tratar de amoldar los existente, pero también modernizarlo, hacerlo más efectivo sin tanta burocracia.

La abogada Erica Lang trabajó en Lima 2019 y ha sido designada como Gerente del IPD. ¿Trabajarán con usted más personas de Lima 2019?

Sí, será en unos puestos claves o personas que consideramos que pueden aportar mucho a la institución.

PUEDES VER Rusia afirma que no manipuló datos de antidopajes y espera llegar a Tokio 2020

¿Y exdeportistas?

Es una prioridad. Exdeportistas preparados, que tengan experiencia y que den su propia perspectiva de cómo deberían ser los procesos, sin transgredir las normas.

¿Está al tanto de los problemas que aquejan algunas federaciones?

No, es muy difícil estar al tanto en tan poco tiempo. Lamentablemente, estos primeros días he tenido que lidiar con mucho papel y mucho tema legal, lo cual es un problema porque no nos permite enfocar a la institución. Es una carga que viene a raíz de normas complicadas.

PUEDES VER La VIDENA será sede de Torneo Nacional de Para Atletismo

¿Se hará algo para cambiar estas normas?

Sí, hay que revisarlas, ese es el encargo, para hacerlas más sencillas y más transparentes. No es posible que por un tema de normatividad el deportista se vea perjudicado.

¿Cómo quedó el caso de los más de cien deportistas que quedaron fuera del PAD?

Hay un grupo grande que será reincorporado y se le va a dar de forma retroactiva el apoyo, pero hay otro grupo que no cumple los requisitos para ser parte de este programa, los resultados no los avalaban, pero pueden volver en los próximos meses. La incorporación será por una análisis técnico y no de una disposición del órgano de contraloría, con quien ya hemos conversado.

PUEDES VER Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 busca preservar legado

¿Cuál será el primer objetivo de su labor?

El trabajo es sentar las bases y el plan a desarrollar va hacía a Los Ángeles 2028, no hacía los próximo juegos regionales que podamos tener, sino a un plan de por lo menos dos ciclos olímpicos. Eso no quiere decir que no se le va dar todo el apoyo a los chicos que irán a Tokio.

¿Seguirá en marcha el Programa ‘Top Perú Olímpico’?

Sí, se mantiene. Lamentablemente son muy pocos los que están en esa situación, estamos esperando 45 clasificados en los mejores de los casos. En lo que queda de este año y el próximo año se centrará toda la energía en ellos,

PUEDES VER Perú será sede del Sudamericano de Triatlón 2020

¿Realmente El IPD no está en condiciones de administrar el Legado Lima 2019?

Por la situación en la que se encuentra el IPD, en cuanto a su proceso de ejecución, era complicado. Eso no quiere decir que se va a evadir toda la responsabilidad porque esa infraestructura es deportiva y la idea es que después de un espacio de tiempo, espero muy corto, vuelva al IPD. Mientras tanto, esas instalaciones de primer nivel tiene que mantenerse en condiciones operativas.

¿Apoyará a los deportistas para crear su asociación?

El IPD los ayudará en lo que ellos crean necesario para que se organicen como asociación. A partir de ahí, escuchar sus propuestas, sentar las bases donde todos los actores puedan participar.

PUEDES VER IPD se pronuncia sobre maltrato a entrenador de atletismo Jose Luis Chauca

Hay deportistas que han obtenido resultados importantes para el país, pero hoy no pasan por su mejor momento. ¿Cómo ayudarlos?

Los recursos son limitados, no se le puede dar todo a todos. Uno de los factores son los resultados, pero no puede ser el único. Siempre va a haber alguien que se queje porque no hay, siempre habrá uno que piense que a este le dan mucho y a mí poco, se tienen que evaluar de manera técnica. Hay que sentarse a hablar con ellos y saber sus planes.

¿Sabías que...?

Descentralizar. San Martín confesó que sostiene reuniones con gobernadores para lograrlo. “Queremos ver su realidad y de qué manera se puede ayudar a sus deportistas de su zona. Nuestra meta es tener los Juegos Nacionales absolutos en el 2021”, dijo.