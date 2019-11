WWE RAW [EN VIVO]: Seth Rollins, Becky Lynch, NXT y toda la previa del Survivor Series 2019

WWE RAW EN VIVO HOY lunes 18 de noviembre desde el TD Garden de Boston, Massachusetts con toda la previa del Survivor Series 2019. La transmisión irá ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 e incidencias con fotos y videos a través de Larepublica.pe.

Este domingo 24 se llevará a cabo el evento PPV, Survivor Series con NXT como la principal novedad. En las últimas semanas, la marca liderada por Triple H ha invadido Monday Night Raw y SmackDown, y desató la locura en el ring. Esta noche podría haber algunos careos como el de Brock Lesnar con Rey Mysterio, quienes pelearán por el Campeonato Mundial de WWE.

Es probable que la ‘Bestia’ se encuentre escondido entre las instalaciones del estadio, ya que aún tiene entre ceja y ceja concretar su venganza ante el ‘master del 619’. Y es que hace una semana, Mysterio atacó brutalmente a Lesnar con un palo de béisbol y el vigente campeón aún no olvida esa paliza.

Seth Rollins se jugará todo hoy día debido a que pondrá en juego su puesto en el equipo de Survivor Series y se medirá con Andrade. Cabe mencionar que el ‘team’ de RAW está conformado por Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton & Ricochet, además del ‘Arquitecto’.

Becky Lynch y Charlotte no pudieron terminar su pelea por el título femenino del lunes anterior luego de que Shayna Baszler las interrumpiera. No se sabe si la campeona femenina de NXT estará presente o sorprenderá a todos, pero la irlandesa y la 'reina' harán equipo para enfrentarse a dos luchadoras aún no reveladas.

The Viking Riders pondrán en juego sus cinturones de los Campeonatos por Parejas de la marca roja frente a Curt Hawkins y Zack Ryder. Sin embargo, podrían ser sorprendidos por sus rivales del domingo, The New Day de SmackDown y The Undisputed Era (Kyle O'Reilly & Bobby Fish) de NXT.

A qué hora ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias.