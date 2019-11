David Easmon tiene 14 años y juega para el Ajax: ahora es viral por su increíble físico

Las redes sociales, especialmente YouTube, se han inundado de videos sobre David Easmon tras el partido del Ajax de Amsterdam vs Sparta de Rotterdam, ambos de la categoría sub 15. El adolescente ha sorprendido al mundo, no solo por su actuación en la cancha sino que también por su espectacular físico.

A penas tiene 14 años de edad y varios clubes del fútbol europeo ya tienen los ojos bien puestos sobre él. Los partidos del Ajax de Amsterdam de la jornada anterior se volvieron tendencia debido a la figura del encuentro, David Easmon, quien sobresalió ante sus rivales.

El joven futbolista mide 1,90 metros y se desempeña como defensor del cuadro tulipán. Ha cobrada fama en los últimos días, sobre todo ayer cuando jugó por el Ajax de Amsterdam ante Sparta de Rotterdam, donde su equipo ganó 6-2.

Hasta el momento, David Easmon ha disputado 10 partidos en los que ha marcado dos goles y tuvo dos asistencias favorables para su club.

Las fotos de Easmon junto a su contrincante en pleno juego se volvieron viral. En las redes sociales surgieron diversas teorías sobre la verdadera edad del muchacho que limita por el cuadro de Países Bajos.

En la página web del Ajax no precisa la fecha real de nacimiento de su prometedor defensor. Solo se puede visualizar la fecha: 01-01-1970; ni tampoco se pudo constatar la nacionalidad del jugador.