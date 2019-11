El excesivo costo de las entradas para el Alianza Lima vs. Unión Comercio

Alianza Lima vs. Unión Comercio entradas | Alianza Lima chocará ante Unión Comercio en Moyobamba por la última fecha del Torneo Clausura 2019. Los blanquiazules y poderosos tendrán un duelo a muerte, pues quien no logre la victoria no logrará su objetivo.

Alianza Lima venció en su fortín 3-1 a Sport Huancayo y asumió la punta en solitario del torneo Clausura de Perú, disputada la penúltima fecha y gracias al empate de Universitario con UTC.

PUEDES VER Alianza Lima pide drástico cambio a la CONAR para el partido contra Unión Comercio

Del otro lado, Unión Comercio cayó 4-0 ante Real Garcilaso y complicó sus opciones en la Liga 1. El Poderoso del Sur tendrá que vencer a Alianza Lima para no descender.

El cuadro blanquiazul en la última fecha visitará al Unión Comercio en la calurosa ciudad amazónica de Moyobamba. Los hinchas de Alianza Lima se ilusionan con el partido y viajarán hasta el Estadio IPD para presenciar el duelo.

Alianza Lima chocará ante Unión Comercio por la última fecha del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs. Unión Comercio entradas precios

Unión Comercio solo dispondrá 2 500 entradas para el duelo ante Alianza Lima en el estadio IPD de Moyobamba este domingo 24 de noviembre a las 3:00 p.m.

Oriente: 100 soles.

Occidente: 120 soles.

Palco: 150 soles