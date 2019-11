Bengoechea sobre Burga: “La justicia americana lo declaró inocente” [VIDEO]

Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol fue inhabilitado de por vida por la FIFA tras violar el código de ética. Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima realizó un comentario al respecto.

“Lo que sé es que Manuel Burga estuvo un año preso en Perú, fue a Estados Unidos y la justicia lo declaró inocente. Ahora sale esta sanción de la FIFA”, indicó el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

PUEDES VER Alianza Lima pide drástico cambio a la CONAR para el partido contra Unión Comercio

“Es difícil de entender porque una de las mejores justicias como es la americana dice que es inocente y el fútbol le dice: ‘no, usted es inocente, no venga a trabajar acá’. Sería una contradicción”, explicó el técnico campeón con Alianza Lima en el 2017.

“Ya lo conocía, lo considero una persona de bien, inocente, como la justicia americana lo declaró. Es una contradicción enorme. Ojalá la FIFA pueda corregir y el fútbol no se pierda una persona de bien”, comentó Pablo Bengoechea.

Manuel Burga se defiende

“En marzo, la FIFA se apersonó a los Estados Unidos, ellos conocían todo el expediente, en consecuencia por lo que yo fui declarado inocente en los Estados Unidos, para la Comisión de Ética soy culpable, es algo que no tiene sentido. No me pueden juzgar dos veces por lo mismo”, comentó el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.