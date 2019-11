Diego Rebagliati: “El meter a Gareca no habla bien de Comizzo”

Universitario de Deportes no logró derrotar a UTC y complicó sus opciones en el Torneo Clausura 2019. Ángel Comizzo despotricó contra Gareca y los árbitros. El exfutbolista Diego Rebagliati habló de la actitud del técnico crema.

“Todos los partidos que viajó con la selección, nunca jugó. Justo ahora lo ponen. Nosotros que teníamos que jugar un partido enorme”, rescató el técnico de Universitario de Deportes.

“Hay un tema que va más allá. Hay un oportunismo de Comizzo. Hasta el miércoles no iba a tener a Corzo porque jugábamos con Chile. El miércoles se abrió esa posibilidad, la aprovecha y ahí ya está asumiendo sus riesgos, que después Gareca utilice o no a Corzo. A lo mejor Gareca pensaba poner a Corzo y a Advíncula desde la semana pasada”, explicó Rebagliati.

"Nos jugamos como una final, pero bueno. Hizo un gran esfuerzo Aldo (Corzo), jugó un partido muy bravo contra Colombia. Pasó muchas horas de vuelo, para llegar a Cajamarca, el esfuerzo que hizo fue espectacular y le estamos muy agradecido. Puso en riesgo su físico y eso se le agradece”, indicó Ángel Comizzo.

“El meter a Gareca en la conversación no habla bien de Comizzo, es innecesario en ese tema, porque él no tenía a Corzo, después que lo use o no ya él está asumiendo el riesgo de que Corzo le dé 60 minutos, y le rindió 60 minutos impecable, pero Corzo al menos no podía, por lo menos con Deza y en el nivel que estaba y con lo picante que estaba todo el partido. Por eso, me parece innecesaria la referencia que hace con la selección”, concluyó Diego Rebagliati.