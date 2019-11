El ‘paso a paso’ de la controversia entre San Martín y Unión Comercio

Todavía está por verse si esta situación quedará como una de los tantos hechos anecdóticos que ‘adornan’ la historia del fútbol nacional o se convierte en en un caso emblemático para erradicar de una vez por todas este tipo de polémicas. Lo que sí es seguro, es que la controversia entre la Universidad San Martín y Unión Comercio por el ‘médico ausente’ es una historia que encajaría tranquilamente en la corriente del surrealismo absurdo y que es digna de ser narrada al detalle.

Todo empezó un 31 de agosto durante la jornada 5 del Torneo Clausura. Los ‘Santos’ recibían en el Estadio Alberto Gallardo al ‘Poderoso de Alto Mayo’, quienes se llevaron la victoria por 2-1 con doblete de Sebastián Gularte. Todo habría quedado como un resultado más, de hecho una gran victoria de visita, no obstante, algo no andaba bien y en San Martín no iban a dejar pasar la oportunidad de denunciarlo.

PUEDES VER FPF sanciona a Unión Comercio restándole puntos por presentar documentación falsa

Resulta que el cuadro de Santa Anita informó que Unión Comercio no había llevado a su médico, Oriel Díaz, al encuentro y reclamó los puntos del mismo. San Martín presentó pruebas en video para probar la ausencia del galeno, todo estaba en la cancha de los de Moyobamba para corroborar que su doctor sí estuvo aquella tarde y la decisión final iba a quedar en las manos de la Comisión de Justicia de la FPF.

Primera instancia

Unión Comercio presentó los pasajes que acreditaban que su médico viajó a Lima por tierra, además tenían la palabra del comisario del partido y el cuarto hombre. Para el cuadro de Moyobamba estas pruebas eran irrefutables y la CJ-FPF valoró la presunción de inocencia y no aceptó el reclamo de la San Martín.

Segunda instancia

Una vez expendido el primer fallo, San Martín finalmente tuvo acceso a las pruebas presentadas por Unión Comercio. Es aquí donde inicia un trabajo casi ‘detectivesco’ que llevó a la institución ‘blanca’ a revelar una situación que se exponía como absolutamente irregular.

1. San Martín acude a la empresa de transportes y mediante un análisis descubre que los pasajes eran fraudulentos.

“Son facturas ‘truchas’, no coinciden en los datos, ni en las fechas, ni siquiera el precio. No existe el trayecto Moyobamba-Lima, que dicho sea de paso son 28 de horas que aparentemente hicieron recorrer a un médico de más de 70 años”, indicó Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín.

'Boleto' del médico de Unión Comercio.

El ‘boleto’, incluso tenía errores ortográficos.

2. Accionar del médico. El galeno de Unión Comercio no se presentó ante la Comisión de Justicia, pero en una entrevista sostiene que firmó un acta en el cual se sustenta su presencia en el partido. “Eso no existe dentro de los procedimientos, y si lo hizo, que presente el documento, no ha presentado nada”, sostuvo Barco.

Pero, si el médico sí estuvo en el estadio aquel día, por qué no se le vio. Unión Comercio tiene una respuesta que podríamos calificar de ‘llamativa’. “El mayor argumento del médico es que estuvo mal del estómago, y gran parte del partido estuvo en el baño, y eso es risible”, agregó Barco.

De la misma manera, la decisión recaía en la CJ-FPF. Con estas nuevas evidencias se esperaba que el nuevo fallo sea favorable a los ‘santos’. Grande fue la sorpresa en Santa Anita cuando la respuesta fue declarar infundada la denuncia en esta segunda instancia por haber presentado las evidencias de manera extemporánea.

CJ-FPF declara infundado reclamo de la USMP en segunda instancia.

Resolución que declara infundado el reclamo de la San Martín pero que advierte a Unión Comercio que se le multará con 3UIT si se comprueba el fraude.

PUEDES VER Lucha contra la informalidad: tres equipos de la primera división fueron sancionados

Todo por la integridad

El caso ya había traspasado las oficinas administrativas para convertirse en un escándalo mediático. Pese a comprobar que las pruebas de Unión Comercio eran falsas, el reclamo no había sido admitido. No obstante, un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse.

Es aquí que aparece un nuevo comunicado de la Comisión de Justicia. La Gerencia de Integridad decidió sancionar a Unión Comercio con la pérdida de 4 puntos por la falsificación de documentos. Asímismo se personalizó la responsabilidad en el delgado del club.

“Esta comisión resuelve: Primero: Sancionar al Sr. Carlos Alberto Dávila Valdivia, delegado del equipo Unión Comercio con la inhabilitación para ejercer cualquier clase de actividad relacional con el fútbol e imponer una multa por el valor de cinco UIT”, se lee en el comunicado de la FPF.

Con este castigo, el cuadro selvático terminó encallando en el puesto 15 del acumulado con 33 puntos, con serias posibilidades de perder la categoría con solo dos fechas por jugar. Pero, ¿Esto significa que San Martín obtiene los puntos del partido? La respuesta es no, dado que la sanción atañe al tema de las pruebas falsas y no al de la ausencia del médico. Una contradicción más al caso que seguramente San Martín tomará a bien apelar.

Le quitan 4 puntos a Unión Comercio.

PUEDES VER Deportivo Municipal perdió un punto por sanción de la Comisión de Licencias

La palabra de Dávila

Carlos Dávila, delegado de Unión Comercio, resultó el más afectado con esta última resolución. En otro sinsentido más, Dávila afirma que no estuvo en el partido pero que el médico le firmó una declaración jurada y creyó en la palabra del jefe de equipo. Además, asevera que nunca estuvo en Moyobamba y no conoce al doctor.

"Yo al ejercer mi profesión, debo hacerlo de buena fe, no tenia por qué sospechar que los documentos eran falsos. Toda la documentación que sirvió para la defensa de Comercio me la dio el jefe de equipo, Gary Huaman. Ahora debo ejercer mi defensa", señaló Dávila con conmovedora 'inocencia'.

PUEDES VER FPF le restó dos puntos a Deportivo Municipal y pone en peligro su permanencia en la Liga 1

En el plano deportivo, ambos equipos pelean por mantenerse en la Liga 1, sin embargo, esta lid que debería llevarse a cabo solo en el verde gramado de juego, se ha trasladado a un ámbito en el que se conjugan aliados y enemigos políticos, y en el que la poca transparencia, falsedades y decisiones cuestionables son el pan de cada día. Ese es el problema a erradicar y si a este caso le sumamos a un Municipal al que la Comisión de Licencias le extiende plazos o a una FPF que paga deudas a algunos clubes (mientras que a otros no) no parece haber visos de que esto suceda en un futuro.