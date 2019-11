Tito Montalván: “Si no me convertía en piloto, seguiría manejando como un loco en las calles"

Tito Montalván empezó en el mundo del motociclismo en el 2017, sin embargo, en solo tres años ha logrado galardones en Ecuador, Colombia y Perú. El piloto norteño nos habla del mundo de las motos, las competencias en el Perú y cómo pueden salvar vidas.

¿Qué piensas de la mala percepción sobre los motorizados?

Muchas personas nos ven como malas influencias porque estamos en la calle manejando a toda velocidad.

¿Por qué crees que los motorizados van a toda velocidad?

Cuando uno es motero siempre tiene adrenalina, si no me convertía en piloto, seguiría manejando como un loco en las calles. Hay mucha gente que no tiene acceso a eso.

Tito Montavlán, piloto de Pulsar. (Créditos: John Reyes)

¿Cómo se puede cambiar?

Hay conversaciones con la Federación Deportiva de Motociclismo para poder abrir una categoría 200 a nivel nacional. Esto ayudaría a sacar a mucha gente de las calles, habría la posibilidad de competir.

¿Por qué eso sería una diferencia?

Si tú manejas en una pista de carreras te puedes caer, tener un golpe, pero como tienes protección y estás en un ambiente controlado no te haces un daño serio, no te pasa un camión por encima.

Tito Montavlán, piloto de Pulsar. (Créditos: John Reyes)

¿Es un esfuerzo muy grande ser piloto en el Perú?

La gente solo ve los podios, los campeonatos, los títulos, pero no sabe el esfuerzo que hay detrás. No conoce los golpes, las noches previas a una carrera en las que no puedes dormir porque hay que revisar que la moto esté bien. Es muy difícil porque no hay los medios ni el apoyo económico.

¿Cuál es tu gran sueño?

Llegar a Termas de Rio Hondo. En el 2018, cuando salí subcampeón nacional accedí al campeonato en Argentina. La impotencia es muy fuerte porque califico, pero no tengo los medios para cumplir mi sueño.