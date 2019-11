Marita Letts sobre maltrato a DT: “Hay diferencia entre humillar y llamar la atención” [VIDEO]

Luego de estar en el ojo de la tormenta por la lamentable escena que protagonizó al maltratar al entrenador de atletas peruanos José Luis Chauca, Martita Letts respondió a sus detractores con insólita explicación.

La tesorera de la federación de atletismo aseguró que no realizó ninguna ofensa a José Luis Chauca, quien otorgaba una entrevista previo al Campeonato Mundial De Montaña 'Angostura 2019′.

Según Martita Letts, se ofuscó debido al abandono del DT con una de sus deportistas, Thalia Valdivia, poco antes de pasar por las respectivas pruebas de doping, acaso fue ¿motivo suficiente?

“Hay momentos y yo lo sé. Para llegar a él he tenido que salir y dar una tremenda vuelta... lo venía llamando y no contestaba. Y sí, subo el tono de voz... Hay una diferencia entre un grito humillante insultante, un tono peyorativo y un grito que es para llamar la atención y mi grito es para llamar la atención para que me escuche porque no me escuchaba”, enfatizó Letts al programa ‘Hablemos Claro’ de Exitosa.

Al ser consultada sobre la forma como se comunica con Chauca aseguró: ¿“Cuando yo lo llamo tiene que venir o sea yo soy la jefe del equipo y en estos eventos, los atletas son el centro de nuestra atención y tenemos que atenderlos”.

Además, sostuvo que la responsabilidad del entrenador cusqueño es enfocarse en los deportistas y aprender a separar los momentos oportunos para otras actividades como entrevistas.

“Él es un chico joven e inexperto, primera vez que sale, y de ninguna manera quiero hacerle cargamontón y lo hemos conversado largamente después, lo que tiene que aprender es que tiene que estar con el atleta. Era el momento más inapropiado para atender una entrevista, tenía que estar con las atletas”, manifestó.

En cuanto a las disculpas que se merece José Luis Chauco expresó: “Lo primero que yo hice el domingo es llamarlo y preguntarle si se sintió ofendido y ahí acabó”.

Por si fuera poco, Marita Letts indicó que lamenta que la concentración se enfoque en su accionar y no en los logros de los peruanos que vienen de conseguir títulos en competencias internacionales.

“Me molesta que que todo este asunto está escondiendo, oscureciendo, tapando los resultados de los atletas porque ellos son las estrellas, los que están logrando el resultado, se rompen el alma, ellos merecen la atención”, sentenció.