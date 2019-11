Universitario empató 1-1 con UTC: Los cremas pierden altura

Desde Cajamarca

Un punto con sabor a derrota. Un empate que no suma. La sensación de que la ‘U’ no estuvo a la altura, que se dejó pasar una gran oportunidad. En Cajamarca, no hubo carnaval, nadie espera un soundtrack de fondo, aunque si hubiera sería de uno de suspenso. Tan lejos y tan cerca a la vez, en un partido ante UTC que tuvo un nudo y desenlace inesperado.

PUEDES VER Los mejores memes luego del empate entre Universitario y UTC [FOTOS]

Una tarjeta roja a Jonathan Segura a los ocho minutos por un codazo a Anthony Osorio trastocaba los planes del local e inclinaban la balanza para los cremas, aunque igual los cajamarquinos se las arreglaban para crear peligro con el indescifrable Jean Deza, movedizo e incontrolable para Aldo Corzo. Un cabezazo de Rojas y luego un remate de Omar Reyes que se estrelló en el travesaño ponían una gran interrogante sobre el favoritismo merengue sobre la situación.

Pero Deza fue el ‘10’ que necesitaba la ‘U’ al fallar en la salida y dejar solo a Alberto Quintero (30’) que con un toque fino venció a Erick Delgado. El ‘Negrito’ pedía que todos escuchen los gritos de felicidad de la tribuna. Era el momento cumbre, se empataba en la punta con Alianza Lima. El escenario aparecía inmejorable aunque Corzo –el otro que voló rápido de los amistosos de su selección para estar con su club– pateaba muy suave y Alejandro Hohberg, salvador en otras oportunidades, esta vez no tuvo la puntería necesaria para sentenciar en el complemento, cuando UTC dejaba espacios en defensa. Un mano a mano y un tiro desde fuera del área que se iba cerca.

Golpe al final

La ‘U’ se fue complicando solo, como en el Clausura donde llegó a ser líder con cinco puntos de ventaja sobre el segundo y ahora está tercero a falta de una fecha. El escenario se les escapa de las manos cuando Nelson Cabanillas –que ingresa por Osorio– ve la doble amarilla en una jugada polémica y ambos equipos se quedan con diez jugadores.

PUEDES VER ¡Bicampeones! Sporting Cristal logró el título del Torneo de Reservas 2019

UTC mete a la ‘U’ en su campo, presiona y un centro de David Díaz encuentra a Janio Posito solo –y algunos centímetros aparentemente adelantado–para conectar de cabeza (35’) y anotar de cabeza un empate que se veía improbable. Y ahí, en ese tanto, en esa celebración, se empieza a esfumar la posibilidad de gritar campeón de los cremas. Todavía se puede dar, aunque ya no depende de ellos mismos sino de otros resultados.

Ángel Comizzo apuntó al arbitraje

(El juez de línea) Pedro Vásquez tuvo un error grosero. Anuló un gol de Alejandro Hohberg en el primer tiempo que estaba habilitado. Es un pésimo línea, que no puede dirigir en esta instancia donde se juega mucho. El árbitro Renzo Castañeda también dejó mucho que desear. No están capacitados para dirigir un partido de este nivel”, dijo el técnico crema Ángel Comizzo.

Opinión

Erick Delgado - Arquero de UTC

“El equipo mostró fortaleza. Jugar con 10 hombres ante la ‘U’ siempre será difícil. No me queda claro si es que fue expulsión”.

Síntesis UTC vs Universitario

Por el título