Pósito sobre ‘ayuda’ a Alianza Lima: “Si lo saben aprovechar al máximo, bienvenido sea” [VIDEO]

En la reciente fecha del Torneo Clausura, Janio Pósito fue señalado como el verdugo de Universitario de Deportes y cómplice de Alianza Lima, pero ¿cuál es la apreciación del delantero tras arrebatarle dos puntos seguros a los ‘cremas’?

Y es que, el actual jugador de UTC fue determinante en el marcador de la penúltima jornada del Clausura, y muchos aseguran que el tanto que anotó al equipo de Ángel Comizzo fue más celebrado por los blanquiazules que por los mismos cajamarquinos.

“Son circunstancias del fútbol. En lo personal, siempre me he dedicado a mi trabajo. Todos saben que me he dado íntegro en los clubes que he estado, con el profesionalismo que me ha caracterizado. Siempre busqué anotar en todos los partidos. Lo mío es aprovechar las posibilidades (de gol) que se me presentan”, declaró Janio Pósito a Libero al ser consultado sobre la ‘ayuda indirecta’ a su exclub.

Además, el futbolista de 30 años aseguró que aplaude la ventaja de Alianza Lima, sin embargo, considera que no todo está dicho pues los merengues podrían imponerse en la última fecha del torneo.

“El tema de Alianza (risas) los resultados son así. Esto es fútbol. Si bien es cierto, este empate les sirve bastante a ellos, todavía queda un partido. Si lo saben aprovechar al máximo, bienvenido sea para ellos. Todavía, Universitario y los que están peleando por el Torneo Clausura, tienen vida”, expresó.

En cuanto al tanto en posición adelantada en Cajamarca, Pósito explicó: “Cuando la pelota ingresa al arco de Carvallo ni siquiera volteo a mirar al línea. No tenía dudas. No me sentía adelantado (en el momento de la jugada). Pero bueno, eso queda para el análisis. Yo solo me encargo, como te dije, de aprovechar las ocasiones de gol que tengo”, enfatizó.

Asimismo, Janio Pósito reveló que tiene la sensación de que pudo ofrecer más al club de La Victoria en su estadía en la temporada 2018, en la cual fue duramente criticado por sus tibias actuaciones.

“Me quedé con la espinita de no haber hecho un poquito más por Alianza, pero siempre lo di todo. Ahora estoy en UTC, tengo contrato hasta fin de mes y, Dios mediante, me pueda ofrecer una nueva oportunidad el próximo año”, sentenció