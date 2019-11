Platini explota contra el VAR: “Es una porquería”

Contrario desde siempre a la asistencia vídeo al arbitraje en el fútbol, Michel Platini calificó el VAR de “porquería”, el domingo por la noche en la televisión italiana.

“Haría falta media hora para explicar por qué no arregla los problemas. Los mueve. Estoy contra el VAR. Pienso que es una porquería y que desafortunadamente no volveremos hacia atrás”, declaró Platini, invitado en la emisión ‘Che tempo che fa’, en la Rai.

La confederación europea, actualmente presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, introdujo el dispositivo este año en la Champions League, su competición más importante, después de que la FIFA lo hiciera en el Mundial de Rusia 2018.

Platini, que fue suspendido durante cuatro años en 2015 por la justicia interna de la FIFA por un controvertido cobro de dos millones de francos suizos de manos de Joseph Blatter, también suspendido, finalizó su castigo el 7 de octubre.

Ahora abre la posibilidad a un regreso. "A los 64 años tengo la posibilidad de una última aventura, pero no puedo equivocarme, debo reflexionar bien", dijo.

Leyenda del fútbol francés, Platini se convirtió en presidente de la UEFA en 2007 y se disponía a intentar la sucesión de Blatter al frente de la FIFA, cuando estalló el escándalo por el pago entre los dos dirigentes.

El antiguo capitán de los Bleus no puede presentarse a la presidencia de la FIFA, donde su antiguo brazo derecho, Gianni Infantino, fue elegido en febrero de 2016 y reelegido en junio.

“En la FIFA no me quieren como presidente. Quería defender el fútbol y era el único futbolista que quería convertirse en presidente de la FIFA”, dijo Platini el domingo, añadiendo que no tiene relación con Blatter e Infantino.