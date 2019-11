El 10 se aleja del bosque: Maradona no seguiría como DT de Gimnasia

Suenan las alarmas. Diego Armando Maradona está cerca de dejar su cargo como Director Técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Los motivos no son estrictamente deportivos. Pese a los irregulares resultados obtenidos hasta el momento, ‘El Diego’ no pensó apresurar su salida bajo dicho escenario.

La razón va por un tema ajeno a los números. El presidente Gabriel Pellegrino, quien llevó al ‘10’ a La Plata, no se presentó a elecciones y, por ende, su mandato en el club está próximo a finiquitar.

A propósito se expresó Rocío Oliva, expareja de Maradona y mánager del fútbol femenino de Gimnasia, quien aseguró que Diego tiene los días contados en ‘El Lobo’. “Diego es así, ‘yo vengo con vos y me voy con vos’, es lo que siempre dice. Lo mismo pasó en la Selección Argentina, por eso seguramente se irá del club, porque se va quien lo llamó cuando nadie más lo hizo”, comentaba Oliva en el programa Agenda de Fox Sports.

En la entrevista, Rocío reveló lo que podría depararle el destino al exentrenador del seleccionado argentino. "Y ahora quizás lo llamen de otros clubes. No sé qué pensaban, que no podía dirigir o que no estaba capacitado. Ya tiene ofertas de dos equipos de Argentina (Argentinos Juniors y Godoy Cruz). Creo que se va a ir y no lo convenceré de nada, porque creo que estará bien la decisión final que tome”, sentenció.

Desde que asumió la dirección técnica, ‘El Pelusa’ disputó 8 partidos con el equipo de La Plata. El saldo es de 3 victorias y 5 derrotas, no obtuvo ningún empate. Pese a los números negativos, el equipo ‘tripero’ mostró otra cara una vez que Maradona tomara las riendas del equipo. Asimismo, la llegada del astro del fútbol mundial le significó a Gimnasia un aumento de más de 10% en su masa societaria, es decir, más de tres mil nuevos socios para el club.