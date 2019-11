Corzo sobre Comizzo: “Habló en caliente, Gareca me puso porque en algún momento tenía que jugar”

Aldo Corzo tercia una polémica que involucra a Ángel Comizzo y a Ricardo Gareca. El técnico de Universitario de Deportes criticó la decisión del argentino por dejar que el lateral juegue el amistoso de la Selección peruana frente a Colombia, que terminó 1-0.

Sin embargo, Aldo Corzo, que llegó al aeropuerto Jorge Chávez al arribar desde Cajamarca, no retrucó las opiniones de ambos entrenadores y añadió que Ángel Comizzo habló en caliente y que Ricardo Gareca lo hizo jugar porque “ya le tocaba hacerlo”.

“Ángel estuvo caliente, eso no tiene naa que ver. El ‘profe’ Ricardo Gareca me quiso poner y me tocó ahora, en algún momento tenía que jugar. Ángel Comizzo habló en caliente, quería a todos los jugadores frescos para este partido”, dijo Aldo Corzo. “Son circunstancias, queda una final el domingo y yo estoy lleno de fe, sé que el de arriba al final va a ser justo”, agregó el defensa de Universitario de Deportes.

En conferencia de prensa, Ángel Comizzo dijo “Aldo, con los partidos jugados con la Selección, no jugó nunca. Ahora lo ponen, justo cuando nosotros teníamos que disputar un partido importantísimo por la final”.

Por su lado, Aldo Corzo comentó sobre el tema y precisó que “viajar tras el partido con Colombia fue una decisión en conjunto pero yo soy el responsable, yo tuve las ganas y uno asume su responsabilidad”, sentenció el lateral de Universitario de Deportes.