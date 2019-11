Prensa argentina critica las medidas del ‘Monumental’ para final de Libertadores: “Hinchas padecerán el calor”

A poco para la final de la Copa Libertadores 2019, la Conmebol ya hizo públicas las disposiciones que los hinchas de River Plate y Flamengo deben hacer en el Estadio Monumental el próximo sábado 23 de noviembre.

En sus redes sociales, la Conmebol publicó una imagen con todas las medidas para el enfrentamiento entre River Plate y Flamengo, pero las reglas han encendido el debate entre los hinchas y la prensa alrededor del mundo.

‘La página millonaria, el medio dedicado al River Plate, calificó de ‘insólito’ el mensaje de la Conmebol. “Conmebol lanzó un insólito comunicado en el que, por temas de seguridad, no les permitirá a los fanáticos cubrirse de los rayos solares ni proteger su vista”, se lee en el mensaje del medio.

Además, explicó que los fanáticos de River Plate y Flamengo tendrán que aguantar el sol por las restricciones: “No podrán ingresar con lentes de sol ni gorras. Sí, tan llamativo como inentendible”, reza la nota.

“A su vez, y como si no se supiese que está terminantemente prohibido, sugieren que los aficionados se dirijan al reciento sin armas de fuego ni cuchillos”, agrega la misiva. En nuestro país no está permitido que los seguidores de los equipos entren a los estadios con los rostros pintados, instrumentos, gorras, lentes, correas, alimentos y objetos punzocortantes. Y la para la final de la Copa Libertadores no será la excepción.