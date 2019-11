Marita Letts: ¿Quién es la mujer que maltrató al entrenador cusqueño de la Federación Peruana de Atletismo?

En el ojo de la tormenta. La Tesorera de la Federación Peruana de Atletismo, Marita Letts, encendió la polémica en redes sociales, luego de que un video suyo maltratando a un entrenador peruano se viralizó. Pero, este no sería el único caso que protagoniza Letts, puesto que, tiempo atrás, fue acusada por otro entrenador y la misma Gladys Tejeda.

PUEDES VER: Entrenador de atletismo es maltratado por integrante de la Federación cuando brindaba una entrevista

Gladys Tejeda acusa a Marita Letts

Corría el año 2017 y la convocatoria para los Juegos Bolivarianos de ese año destacó por la ausencia de nuestra laureada atleta, Gladys Tejeda. En ese entonces, la deportista, revelaría que recibió maltratos por parte de la Tesorera de la Federación Peruana de Atletismo.

“Esto me parece una injusticia. Ha pasado por mi cabeza que yo debería de irme del país. (…) La señora tesorera es dueña de la Federación y parece que hace y deshace. Ella dijo en una oportunidad que ‘lo que decido, se hace’. Esa señora se llama Marita Letts. Ya hemos tenidos nosotros muchos maltratos de parte de ella. Yo no quiero pensar que me han agarrado de represalia porque no fui al Campeonato de Atletismo en Londres”, señalaría Gladys Tedeja.

Marita Letts en contra del entrenador Rodolfo Gómez

En el libro Largo Aliento de la Universidad Continental se narra cómo en el 2017, un conjunto de maratonistas realizó un plantón en la Villa Deportiva Nacional en favor del entrenador mexicano Rodolfo Gómez. Según el escrito la Federación había decidido bajarle el sueldo a pesar de los logros que se había conseguido y todo apuntaba a que Marita Letts estaba detrás de todo.

“La culpa tenía rostro: Marita Letts, la tesorera de la Federación, a quien además se le acusaba de amenazar a algunos deportistas con expulsarlos del Programa si no se plegaban a sus mandatos. La escena era apetecible para cualquier medio de comunicación, pero salvo un par de canales y una web especializada no hubo mayor eco. De todas formas, el recado era evidente: no iban a permitir que hicieran a un lado a Rodolfo Gómez”.

En su defensa, Letts, solo declararía que la exclusión del entrenador solo se debía a un tema de sueldo. “Nosotros no somos la Federación de Fondo. Somos la Federación de Atletismo”, respondería la Tesorera de la Federación Peruana de Atletismo.

La última denuncia de Marita Letts

Según una publicación de Twitter, Marita Letts, habría sido denunciada por la atleta cusqueña Lizeth Hiosae Peralta por ser excluida arbitrariamente del Mundial de Trail.