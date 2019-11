Sporting Cristal vs. Alianza Universidad en VIVO vía Gol Perú: hora y canal del partido por Liga 1

VER EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Universidad | Ver Cristal vs Alianza Universidad Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | HOY juegan (EN DIRECTO vía Gol Perú) por la jornada 16. Los ‘celestes’ pelean por el título del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1.

Este compromiso del fútbol peruano se jugará en el estadio Alberto Gallardo y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Universidad por la Liga 1?

La transmisión del Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO, equipos que se vayan mucha distancia en la tabla de posiciones de la Liga 1 2019, iniciará a las 11:00 a.m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este decisivo partido:

México - 10:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.) - 11:00 a.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Luego de la victoria que consiguió Alianza Lima ante Sport Huancayo, Sporting Cristal está obligado a conseguir los tres puntos ante Alianza Universidad si quiere llegar con opciones a la última fecha del Torneo Clausura 2019.

Los Celestes vienen de conseguir un angustioso triunfo ante FBC Melgar en Arequipa, lo que les permitió volver a ponerse en la cima de la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2019. De ganar este domingo, Deportivo Binacional ya no tendría opciones de sobrepasarlo.

“Solo pensamos en vencer a Alianza Universidad, después vendrá enfrentar a Binacional (en Juliaca). Sé que el hincha celeste nos apoyará en el Alberto Gallardo”, dijo Manuel Barreto, que en los pocos meses dirigiendo al primer equipo de Sporting Cristal ya logró la clasificación a la Copa Libertadores 2020.

Por su parte, Alianza Universidad intentará aguarle la fiesta a un Sporting Cristal que los recibirá a estadio lleno. Los de Huánuco llegan tras vencer a Sport Boys en la jornada pasada de la Liga 1 2019 y tiene opciones que lograr un cupo para la Copa Sudamericana 2020.

Sporting Cristal vs. Alianza Huánuco EN VIVO: historial de enfrentamientos

Ambas escuadras solo tienen un partido disputado en la historia del fútbol peruano. Alianza Universidad recién ascendió este año a la Liga 1. Las escuadras midieron fuerzas en el Torneo Apertura donde se repartieron puntos al igualar 1-1 en la ciudad de Huánuco.

Hoy, Sporting Cristal recibe al elenco ‘azulgrana’ en su fortín del Alberto Gallardo. Los dirigidos por Manuel Barreto pelean por el Clausura al ubicarse en el tercer lugar con 28 unidades.

¿En qué canal ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Universidad por la Liga 1?

Para no perderte los pormenores del Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO por el Torneo Clausura 2019 la Liga 1, podrás sintonizarlo por el siguiente canal de TV si estás en Perú: Gol Perú.

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO por Gol Perú

Narración: Jesús ‘Tanque’ Arias

Comentarios: Vicente Cisneros y Ramón Miflin

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs. Alianza Universidad por Liga 1 2019

Sporting Cristal: D. Morales; A. Ramos, M. Cámara, G. Gambetta, C. Carvajal; O. Vílchez, G. Mendoza, J.Durán, J. Landairo; L. Pajoy, J. Hansen.

Alianza Universidad: P. Álvarez; J. Madrid, G. Chávez, R. Revoredo, , N. Loyola; J. Cazulo, H. Calcaterra. M. Távara, C. Ortiz; K. Sandoval, C. Palacios.