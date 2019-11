Francia vs. Albania EN VIVO EN DIRECTO: partido por la fecha 10 de las Eliminatorias a la Euro 2020

HOY Francia vs Albania EN DIRECTO EN VIVO por DirecTV | Clasificatorias a la Eurocopa 2020 | La Selección de Francia se enfrenta al equipo de Albania por la fecha 10 del Grupo H desde las 2:45 p.m. hora peruana. La República realizará una transmisión del partido, en la que conocerás las incidencias, los goles, las jugadas y hasta verás un resumen del juego.

The boys warming up their shooting boots ahead of #ALBFRA🎯☄️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/F7GQpGgDFH