Cristiano aclaró la polémica con DT de Juventus: “Vengo jugando condicionado, no me gusta ser sustituido”

Con gol de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal logró este domingo el pase a la Eurocopa 2020 al vencer por 0-2 a Luxemburgo y podrá defender el título que ganó en la pasada edición de Francia 2016. El partido sirvió para que el capitán luso anotara su gol número 99 con el combinado nacional, que pasa como segunda del Grupo B con 17 puntos, tres menos que Ucrania.

Al finalizar el encuentro, ‘CR7’ fue consultado por sus polémicas reacciones cuando el técnico de la Juventus lo cambió en los partidos contra Lokomotiv Moscú por Champions League y AC Milan por Serie A. El astro portugués aseguró que se debe a que no estaba al 100% físicamente.

“En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%. Pero tengo mucho orgullo en sacrificarme por la selección o por mí club”, respondió Cristiano Ronaldo.

“El Inter está a dos puntos de nosotros y me sacrifiqué para ayudar al equipo, al igual que también lo hice con la selección, que necesitaba ganar estos dos partidos. En mi carrera, nunca tuve lesiones graves, suelo hacer entre 50 y 60 partidos, pero estoy teniendo algunas molestias que me impiden estar al 100%. Alguien debería haber hablado, sobre todo el entrenador o yo mismo, pero sabes que no suelo hablar mucha con la prensa”, agregó.

Los rumores sobre el estado del ex Real Madrid comenzaron después de las declaraciones posteriores de su técnico, Maurizio Sarri, que apuntó a que el motivo del cambio contra Milan residía en algún tipo de molestia física. “Le dieron una patada hace veinte días y desde entonces no consigue entrenar bien. Ese es el problema, la falta de continuidad en los entrenamientos", sostuvo.