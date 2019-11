La respuesta de Santamaría tras la falta de Mina: “Una cosa es ‘pierna fuerte’ y otra agredir” [VIDEO]

Anderson Santamaría terminó lesionado en el amistoso que la selección peruana perdió por 1-0 ante Colombia con un gol agónico y polémico de Alfredo Morelos en Miami. El defensa central recibió una fuerte entrada de Yerry Mina que le dejó un corte en su dedo meñique y estará alrededor de dos semanas fuera de los campos de juego.

“Una lesión que me va a alejar de 10 a 15 días, que no voy a poder entrenar. Es lamentable porque solo le sacaron amarilla. Es un juego que ya sabíamos que ellos tienen. Nosotros también tratamos de poner pierna fuerte, pero una cosa es “pierna fuerte” y otra agredir al compañero”, dijo Santamaría quien aseguró que el central del Everton de la Premier League debió irse expulsado.

PUEDES VER El estado del botín de Anderson Santamaría tras la lesión ocasionada por Yerry Mina [VIDEO]

“Yo creo que sí. Lamentablemente me acaban de coser y me va a dejar fuera de lo que resta del torneo, de mi campeonato (en la Liga MX). Me apena mucho la verdad que no se haya hecho justicia porque una amonestación para tal lesión no creo que haya sido justa", agregó el jugador de 27 años.

La selección peruana perdió 1-0 frente a Colombia con un gol anotado por Alfredo Morelos en los minutos adicionales de un intenso partido amistoso jugado en el Hard Rock Stadium de Miami. El atacante cafetero marcó en el minuto 93 tras un tiro libre que conectó, primero de cabeza, para después sentenciar cuando el balón quedó suelto al borde de la línea de fondo al ser bloqueado a medias por el portero peruano Pedro Gallese.

Este encuentro fue el último amistoso de Perú antes de las eliminatorias sudamericanas, tras haberse suspendido el partido que iba a disputar el próximo martes en Lima frente a Chile, mientras que Colombia aún jugará otro choque contra Ecuador.