Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO: fecha, horario y canales del partido de las Eliminatorias de la Eurocopa 2020

Portugal vs. Luxemburgo cara a cara EN VIVO desde el Estadio Josy Barthel (EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2) este domingo a las 12:00 p.m. (horario peruano) en la décima fecha del Grupo B de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

La vigente campeona Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, no dispone aún de su boleto para la Eurocopa-2020, pero tratará de validarlo el domingo en en la última fecha de la fase de clasificación.

Los hombres de Fernando Santos no contemplan otro objetivo que ganar a la modesta selección luxemburguesa para sellar su presencia en la cita continental del próximo verano (europeo).

Pero incluso un empate o una derrota podrían servirles, en caso de tropiezo de Serbia ante una Ucrania que ya tiene la clasificación asegurada.

En el peor de los casos, a Portugal le quedaría aún la bala del pase vía repechaje de la Liga de las Naciones.

A sus 34 años, Cristiano Ronaldo quiere superar una barrera simbólica, la de los 100 goles con la Seleçao.

Con 98 dianas, tres de ellas anotadas el jueves ante Lituania (6-0), el emblema de la Juventus de Turín lo tiene a tiro, como también el récord goleador entre todas las selecciones del mundo, en poder del iraní Ali Daei (109).

Preparados para o jogo de todas as decisões! 💪 É já amanhã! #TodosPortugal @UEFAEURO



🇵🇹🆚🇱🇺

📅 Amanhã às 14h

📺 @RTP1

🏟 Stade Josy Barthel pic.twitter.com/p1QA3TNtHc — Portugal (@selecaoportugal) November 16, 2019

En el grupo A apenas hay nada en juego. Inglaterra será primera por delante de la República Checa, incluso en caso de derrota en Kosovo y de la victoria de los checos en Bulgaria.

Pero el número final de puntos puede influir en la composición de los bombos del sorteo del 30 de noviembre, por lo que ambas selecciones saldrán a ganar para intentar obtener rivales más asequibles.

Más reñido se presenta el grupo H aunque la campeona del mundo Francia y Turquía tienen asegurada su presencia en la Eurocopa. Pero aún queda por dirimir el liderato de la llave.

FUENTE AFP

Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO: ¿A qué hora ver las Eliminatorias Eurocopa 2020?

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés. Mira el horario de acuerdo a tu ubicación.

- España: 4: 00 p. m.

- México: 8:00 a. m.

- Perú: 9:00 a. m.

- Ecuador: 9:00 a. m.

- Colombia: 9:00 a. m.

- Chile: 10:00 a. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 9:00 a. m.

- Bolivia: 10:00 a. m.

- Venezuela: 10:00 a. m.

- Argentina: 11:00 a. m.

- Uruguay: 11:00 a. m.

- Portugal: 2:00 p. m.

Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO: Canales de transmisión para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación y región. En Latinoamérica: ESPN es la señal encargada de televisar el partido.

- Argentina: ESPN2 Argentina, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

- Canadá: TSN GO, TSN3

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- China: PPTV Sport China, iQiyi

- Colombia: ESPN2 Andina, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Cuba: ESPNPlay Caribbean

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Francia: L'Equipe Web, Molotov, L'Equipe

- Alemania: DAZN Germany

- Internacional: UEFA TV

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Portugal: RTP 1, RTP Play, Sport TV1, Sport TV LIVE

- Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

- Rusia: Матч! Футбол 2

- España: Cuatro

- Suecia: C More Play

- Suiza: DAZN Switzerland

- Reino Unido: Sky Sports Football, SKY GO Extra

- Estados Unidos: TUDN en Vivo, ESPNEWS, TUDN USA

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO por las Eliminatorias de la Eurocopa 2020: ¿Dónde ver el partido?

