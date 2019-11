Renato Tapia tras derrota por fecha FIFA: “El árbitro apoyó a Colombia” [VIDEO]

Los futbolistas de la selección peruana mostraron su disconformidad con el arbitraje en el choque frente a Colombia correspondiente a la fecha FIFA 2019.

Uno de los elementos de la selección nacional que más cuestionó el rol del juez del compromiso fue Renato Tapia. El mediocampista calificó como negativo el accionar el árbitro y aseguró que su desempeño perjudicó los planes del técnico Ricardo Gareca en el ‘Hard Rock Stadium’ (Miami).

“Hicimos buen partido y no es posible que alguien venga a malograr un partido tan bonito. Era un buen partido, pero el árbitro apoyó a Colombia", declaró en primera instancia Renato Tapia para Movistar Deportes.

"En el gol, hablé con el línea y me dice el árbitro está lejos y si fue así, es imposible que cobre gol ¿Cómo va ver que es gol si está lejos? Cosas que pasan y que espero no sucedan en las Eliminatorias. Con VAR o sin VAR, desde la banca se vio que no fue gol. Esto fue increíble", añadió el volante de la Bicolor.

Perú vs. Colombia: el lamento de Cristian Benavente

Cristian Benavente disputó 45 minutos del amistoso internacional ante Colombia en Miami, y su intención por perforar el arco rival se evidenció ni bien pisó el gramado del recinto norteamericano, aunque el travesaño impidió que regrese el idilio entre el volante nacional y el gol.

“Estoy contento de volver. Sigo pensando en esa jugada, por un poquito entra ¿qué pena, no?”, subrayó el actual futbolista del Nantes de Francia.