¡Así los vimos! Perú vs. Colombia: El uno x uno de la ‘Bicolor’

La selección peruana cayó en el último minuto ante Colombia en el último partido de preparación previo a las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Pese a la derrota, el equipo nacional mostró cosas interesantes con un pocas veces visto 4-4-2 en las formaciones de Gareca. Así analizamos el rendimiento individual de la ‘Blanquirroja’.

Pedro Gallese: Sobrio y seguro. Colombia no llegó mucho pero respondió ante dos disparos de afuera del área y un mano a mano. Lamentablemente, no pudo controlar el último cabezazo que derivó en el gol colombiano.

Aldo Corzo: Aunque un poco desordenado, hizo buen trabajo de presión a la salida colombiana. Puso mucha fuerza en la marca.

Anderson Santamaría: Nervioso. Falló una vez en el traslado del balón y no lo intentó más, luego jugó a dos toques y estuvo más seguro. En el segundo tiempo tomó el lugar de Tapia y mejoró, jugando mejor sin la pelota (en marca) que con ella. Sufrió un fuerte golpe que lo hizo sangrar del pie, aunque volvió al campo demostrando entrega.

Luis Abram: Tuvo una actuación correcta. Defendió bien su sector y no pasó muchos apuros. Jugó los 90 y es titular indiscutible.

Miguel Trauco: Siempre fue un recurso en la tenencia del esférico, siempre se conectó bien con Flores y Aquino. Salida limpia.

Renato Tapia: Encargado neto de la recuperación, muy agresivo en la marca. Hizo trabajo sucio y terminó agotado. No trasladó tanto el balón, le dejó ese trabajo a Aquino y lució más prolijo que en los últimos partidos.

Pedro Aquino: Manejó el mediocampo. Hizo el trabajo de Yotún y no desentonó. Siempre buscó habilitar a los delanteros con pases que a veces fueron certeros y a veces no, pero siempre la pidió, no se notó que venía de una lesión.

Luis Advíncula: Utilizado como extremo, usó su velocidad para llevar peligro, le faltó animarse más en el último toque. En materia defensiva, retrocedió constantemente para hacer una línea de 5 y lo hizo bien.

Edison Flores: En el primer tiempo se adueñó del lado izquierdo pero nunca superar a Arias. Se conectó con Trauco y Aquino. En el segundo tiempo bajó a ocupar el puesto de Tapia pero bajó su nivel.

Raúl Ruidíaz: Jugó más suelto en compañía de Paolo y ocupó mejor los espacios. Salió constantemente del área y bajó mucho para colaborar con los mediocampistas. Hizo un buen trabajo táctico pero en el área rival no tuvo claras.

Paolo Guerrero: Peleó y aguantó como él sabe. Siempre fue bien tomado por Sánchez y Mina. Tuvo una muy clara en un tiro libre.

Los que ingresaron:

Zambrano. Agresivo en la marca pero controlado. Perdió la marca en el gol colombiano.

Benavente. Entró con ganas pero no se acomodó por izquierda. Pegó una en el palo.

Polo. No trascendió como Advíncula y falló la ocasión más clara.

Costa. Tuvo pocos minutos.

Ascues. Tuvo solo un minuto.