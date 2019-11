¡Una máquina! Advíncula hace asombroso caño a Moreno en el Perú vs Colombia [VIDEO]

¡Advíncula está endemoniado! A casi tres minutos de arrancado el partido, el jugador nacional le hace tremendo caño al colombiano Moreno y se gana los aplausos de los peruanos que dicen presente en el Hard Rock Stadium de Miami, donde juega Perú vs Colombia.

El partido de Perú vs Colombia continúa 0-0 en el estadio de Estados Unidos y el equipo nacional ha tenido varias oportunidades en los pies de Paolo Guerrero y Ruidiaz, pero el final del primer tiempo terminó a 0.

El enfrentamiento de Perú y el equipo de Colombia es el último cotejo de ambas selecciones por la Fecha FIFA. Posteriormente, los conjuntos se enfocarán en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, en las que Ricardo Gareca buscará repetir la hazaña que se logró en el 2017 clasificando a Rusia 2018.

El cuadro de Colombia no cuenta con James Rodríguez, quien por una lesión en su rodilla no ha podido disputar el juego ante Perú. El colombiano no viste la camiseta de su país desde la Copa América que se jugó en Brasil.

Por su lado, los dirigidos de Ricardo Gareca no tienen a Christian Cueva. Es la primera vez que en la era del entrenador argentino no juega ‘Aladín’. Tampoco está André Carillo ni Farfán.