Funcionaria de la Federación de Atletismo a un entrenador cusqueño: “Si yo te llamo, tú vienes”

José Luis Chauca es un entrenador de atletismo que se encuentra actualmente liderando a un grupo de deportistas nacionales en Argentina, donde se viene desarrollando el Mundial de trail running. Sin embargo, ahora no es noticia por su desempeño en las pistas; sino porque fue víctima de una agresión.

Chauca, natural de Cusco, estaba estaba siendo entrevistado por una radio online, Running, sobre el campeonato cuando de la nada se escucha unos gritos desesperados exigiendo la presencia del técnico. ¿Quién era? La tesorera de la Federación de Atletismo, Marita Letts Colmenares.

“¡José Luis! ¡José Luis, ven acá! ¡Ven acá, cara…mba! ¡Ya! Oye, si yo te llamo, tú vienes. Anda a buscar la mochila de Thalía. ¡Anda a buscar la mochila de Thalía!”, exclamó la funcionaria de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo; por lo que el entrenador tuvo que cortar la entrevista e irse.

Este hecho fue grabado y no pasó para nada desapercibido debido a que la compartieron en las redes sociales como Facebook y Twitter. Un gran número de cibernautas criticaron a Marita Letts por su comportamiento de otra época y la acusaron de discriminadora.

La entrevistadora se quedó sin palabras y sorprendida, pero tuvo que seguir hablando. "La señora (Marita) Letts está brava y le ha gritado al pobre José Luis. Se lo llevaron. La cosa está seria aquí, no se por qué motivo, parece que se les perdió una mochila... ya nos contará la historia", sostuvo.

Hay que mencionar que el nombre de la Sra. Letts no es ajeno a este caso de noticias debido a que en el 2017 fue acusada de maltrato por la misma Gladys Tejeda y en ese año la medallista panamericana no fue convocada para los Juegos Bolivarianos.

“La señora tesorera es dueña de la Federación y parece que hace y deshace. Ella dijo en una oportunidad que ‘lo que decido, se hace’. Esa señora se llama Marita Letts. Ya hemos tenidos nosotros muchos maltratos de parte de ella. Yo no quiero pensar que me han agarrado de represalia porque no fui al Campeonato de Atletismo en Londres”, sostuvo Tejeda en aquella oportunidad a RPP.