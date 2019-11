Lionel Messi mandó a callar a Tité en pleno partido Brasil vs. Argentina [VIDEO]

Argentina derrotó por 1-0 a Brasil, en la edición más reciente del ‘Clásico de las Américas’, con un solitario tanto de Lionel Messi. El rosarino convirtió luego de tomar el rebote de un penal que él mismo pateó y firmó así su quinto tanto ante la ‘Canarinha’, selección a la que, junto a Paraguay, le ha anotado más veces.

Pero el capitán argentino hizo noticia no solo por eso. Momentos antes de efectuarse el cobro, se enfrascó en una discusión a la distancia con Tité, entrenador de la Verdeamarela, a quien mandó a callar con un elocuente gesto.

Todo comenzó con los reclamos del técnico del ‘Scratch’, quien protestó por el penal en contra que le cobraron a su equipo. Para el seleccionador, la decisión tomada por el árbitro fue errada, e incluso debió amonestar al jugador del Barcelona.

Ante ello, el futbolista de la ‘Albiceleste’ miró hacia la banca de suplentes de Brasil y se llevó las manos a la boca en reiteradas oportunidades, con el claro mensaje para Tité de que hiciera silencio, como se observa en las imágenes que fueron captadas por las cámaras de Globoesporte.

El técnico campeón de la Copa América se pronunció sobre el incidente luego del partido: “Sólo me quejé porque suponía que debía recibir la tarjeta. Me dijo que me callara; luego le dije que se callara. Y se acabó. No quiero responder esto para no generar situaciones. Si no pones a un gran árbitro, te costará. Pero es una situación de juego. Argentina anotó, pero eso debió ser sancionado con tarjeta y tuve razón en quejarme”, declaró.

Con el triunfo, Argentina se cobró la revancha de la derrota frente a Brasil en semifinales de la Copa América. En aquella ocasión, Messi criticó duramente a la Conmebol por lo que él consideró como un arbitraje deficiente durante el encuentro, palabras que le valieron una suspensión por parte del organismo. Su reaparición se produjo justamente en este partido.