Argentina vs Brasil [TV Pública EN VIVO]: Con Lionel Messi en el Superclásico de Sudamérica

Argentina vs Brasil EN VIVO este viernes 15 de noviembre en amistoso internacional desde el King Saud University Stadium de Riad, Arabia Saudí. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 12.00 p.m. (hora peruana) por TV Pública y TyC Sports e incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de Larepublica.pe.

Lionel Messi volverá al combinado argentino tras cumplir con su sanción de tres meses de suspensión aplicada por la Conmebol tras lanzar duros comentarios contra la organización al final del encuentro con Brasil en semifinales de la Copa América 2019. Sin embargo, Leo no podrá encontrarse con su amigo Neymar, que se encuentra lesionado.

La última vez que las dos selecciones se vieron las caras fue justamente en dicha Copa América donde el ‘Scratch’ ganó por 2-0 y al final se coronó campeón. Para la ‘Albiceleste’, este “amistoso” será como una revancha y, además, quiere seguir con la racha de cinco cotejos sin conocer la derrota.

Fuertes declaraciones de Messi

El técnico Lionel Scaloni se las ha arreglado para ganar sin Messi y ha logrado consolidar casi al mismo once titular que disputó el torneo continental hace algunos meses. Así sería su esquema contra la ‘Canarinha’: Andrada; Foyth, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Agüero y Martínez.

Su último cotejo jugador fue a mediados del anterior mes donde le metió una paliza a Ecuador: venció 6-1. Alario, Paredes, Pezzella, Domíngues y Ocampos metieron goles. En esa misma jornada FIFA, logró empatar en Dortmund 2-2 contra Alemania y nuevamente sin el diez argentino.

Brasil 2 Argentina 0 Copa América 2019

Brasil, por su parte, se encuentra en momento crítico debido a que la última vez que ganó (3-1) fue ante la selección peruana. A partir de ahí empató 3 veces; ante Colombia, Senegal y Nigeria, y perdió una vez, la cual fue contra la ‘Rojiblanca’ en un choque con sabor a revancha.

Asimismo, Neymar todavía no se recupera de su lesión y sigue entre algodones. Cabe recordar que sufrió una rotura en la parte posterior del muslo izquierdo; por eso, Tite decidió convocar a Rodrygo Goes, el joven que brilla en el Real Madrid. No obstante, él estará en la banda de suplentes porque Willian será el titular.

“Estoy preparado. Nunca se sabe, todo puede pasar. Pero esta presión (de marcar goles) no existe. Si me toca jugar, jugaré como sé, naturalmente, con el objetivo de buscar la victoria de la selección”, sostuvo la exfigura del Santos, quien se mostró entusiasmado por el llamado a su selección.

ARGENTINA VS BRASIL EN VIVO | ALINEACIONES PROBABLES

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Willian y Roberto Firmino.

Argentina: Esteban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

A qué hora ver ARGENTINA VS BRASIL EN VIVO ONLINE

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.00 p.m.

México, Estados Unidos: 12.00 p.m. (ET) / 9.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

En qué canales ver ARGENTINA VS BRASIL EN VIVO ONLINE

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior, TyC Sports Play

Brasil: Globo, SporTV

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Francia. beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Internacional. Bet365

Portugal. Sport TV LIVE, Sport TV1

España. DAZN Spain

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

¿Dónde se juega el partido ARGENTINA VS BRASIL por partido amistoso? | Mapa

Argentina vs Brasil EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por partido amistoso?

